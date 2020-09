Det opplyser en av dem som hjalp til med å arrangere «Rave Cave» i det nedlagt tilfluktsrommet på St. Hanshaugen i helgen til avisen.

I alt 27 av festdeltakerne ble kjørt til sykehus med mistanke om kullosforgiftning. Flere av dem var bevisstløse og måtte bæres ut under evakueringen. Politiet tror nær 200 personer kan ha vært innom festen.

Hemmelig event

Avisas kilde sier han har vært på fire-fem slike dansefester i Oslo i løpet av sommeren.

– Et par uker på forhånd finner vi et sted hvor vi kan komme oss inn. Så oppretter vi et hemmelig event på Facebook og Snapchat og sender ut invitasjoner, sier han.

Han forteller at rundt 200 mennesker i alderen 20 til 30 år inviteres hver gang. Først en time før festen starter i 23-tiden, får deltakerne vite hvor de skal.

Byggeplasser

Ifølge kilden har sommerens undergrunnsfester vært «skog-raves» i Ytre Enebakk og Oslomarka og «bygge-raves» på byggeplasser som står forlatt i Oslo i helgene.

– Vi prøver å være kreative, for vi vil ikke at politiet skal dukke opp. Gjestene tar med egen alkohol og andre ting som ikke er helt lov, sier han.

Innbruddene for å komme inn i egnede lokaler forklarer han med at byen er stengt. Blant annet skal arrangørene ha brutt seg inn på byggeplassen til Petter Stordalens nye hotell i Oslo og arrangert ulovlig dansefest.

Lei av korona

Festen fant ifølge VG sted 25. juli i Oslo Lysverker på Solli plass på Frogner der hotellet Sommerro skal åpne i 2022.

– Vi har hatt et tilfelle av ulovlig fest på anlegget i sommer. Det var politiet som fjernet dem, sier direktør for prosjekt og utbygging hos eiendomsutvikleren Aspelin Ramm, Trond Erik Sveen.

Kilden sier at arrangørene sier de tar sjansen på flere fester fremover, og at de er ganske lei av korona nå.

