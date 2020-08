Politiet vil vurdere om flere personer skal siktes i saken, og om siktelsen eventuelt skal utvides.

Oslo politidistrikt opplyser mandag at de gjennomfører fortløpende etterforskningsskritt, har dialog med blant andre Oslo universitetssykehus og andre aktører, går gjennom beslag og undersøker elektroniske spor.

– Vi jobber med å innhente informasjon for å få et helhetlig bilde over situasjonen. Det vil også bli gjennomført flere vitneavhør, opplyser politiadvokat Julie Wangensteen Lien i Oslo politidistrikt.

Kriminalteknikere skal tirsdag undersøke selve bunkeren.

To personer er ute av intensiven etter kullosforgiftning fra grottefesten i Oslo natt til søndag. Tre personer ligger fortsatt til overvåking, opplyser Oslo universitetssykehus til NTB.

Søndag tok sykehuset imot 27 pasienter, hvorav fem ble betegnet som alvorlig skadde, men utenfor livsfare. Fem av disse ble utskrevet.

