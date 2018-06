Oslo

Bysykkelkunder er frustrerte over både manglende sykler, og fulle stativer i sentrum. På Facebook renner det nærmest over av frustrerte kunder.

– Konseptet i seg selv er kjempebra, men de risikerer å miste kunder om de ikke fokuserer på å bedre tilbudet nå som så mange bruker det. Jeg kjøper nok ikke bysykkel neste år, om jeg ikke får se selv at tilbudet blir bedre, sier Nguyen.

Fullt i sentrum og ingen sykler de fleste steder i sentrumsperiferien, ifølge bysykkelappen klokken 09 torsdag morgen. (Dagsavisen har lagt farge på skjermdumpen).

Sjelden ledige sykler

Bysykkel skal være en kjapp og enkel måte å komme seg rundt i Oslo på. Den brukes mest til korte turer og som et supplement til kollektivtransport, ifølge Oslo bysykkels hjemmeside. 23-åringen bor ved Sofienbergparken på Grünerløkka. Hun reiser som oftest korte strekninger, hovedsakelig til og fra jobb i sentrum.

– Her jeg bor er det sjelden ledige sykler. Når jeg har betalt for et tilbud, må tilbudet faktisk være tilgjengelig. Jeg får jo ikke det jeg har betalt for.

Verst i rushtiden

Det er som oftest i rushtiden og på spesielle steder at dette problemet forekommer. Nguyen mener Oslo bysykkel gjør en for dårlig jobb med å fylle på sykler hyppigere de stedene som blir raskt tomme om morgenene.

– Jeg kjøpte bysykkel for å komme meg rundt i Oslo på en mer miljøvennlig og billigere måte, men jeg har endt opp med å måtte kjøpe bussbillett i tillegg. For bysykkel kan jeg aldri regne med å finne her.

Har hatt utfordringer

Nanna Reiss, markedsansvarlig for bysykkel i Urban Infrastructure Partner, forteller at de kjenner til misnøyen over manglende sykler hos kundene til Oslo bysykkel.

– Vi har hatt noen utfordringer spesielt med nattombæringen hittil i år. Det er nå på god vei løst og vi jobber med andre forbedringer. Når det er sagt, så vil vi aldri kunne garantere alle sykler der de vil når de vil, men vi kan fortsatt bli bedre på å øke tilgjengeligheten og produsere enda flere turer enn de 15-20.000 vi gjør hver eneste dag nå, sier Reiss.



Det er fint med flust med sykler når du trenger en, men greit med en ledig plass når du ska parjkere. Her fra Bjørvika. Foto: Ørn E. Borgen/NTB scanpix



Nye tiltak

Oslo bysykkel har satt inn spesielle tiltak om natten, som ifølge Reiss er den beste måten å forberede anlegget til morgenrushet. Det har i tillegg blitt gjennomført et prosjekt kalt «Aldri fullt», som innebærer at ansatte står ved stativer i sentrum og tar ut sykler der det er behov for det. Fra forrige mandag begynte Oslo bysykkel og stå ved Bankplassen, Sjøsiden og Spikersuppa mellom 07.30 og 10.00, mandag til fredag. Satsing på samme type prosjekt for påfylling av sykler, er dog ikke iverksatt.

Forsvarlig pris

Reiss mener at prisen for en sesong med bysykkel fortsatt er forsvarlig, selv om tilbudet ikke alltid er optimal for kunden.

– En hel sesong med bysykkel koster opp mot halvparten av et månedskort for annen kollektivtransport, og sammenlignet med de fleste andre byer i verden ligger vi svært lavt i pris fortsatt.

Urban Infrastructure Partner AS er operatøren som eier og driver bysykkeltjenesten i Oslo. Dette gjøres på oppdrag fra Clear Channel Norway AS i samarbeid med Oslo kommune, der kommunen stiller med offentlig reklameplass.

Oslo kommune forholder seg avventende til situasjonen.

– Kommunen er klar over at leverandøren har hatt utfordringer med drift og ombæring av sykler, og dette er selvfølgelig noe vi som kontraktseier følger med på, sier Liv Jorun Andenes, direktør i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

– Vi er blitt forsikret om at utfordringene er tatt tak i, og at brukerne vil oppleve et mye bedre tilbud fremover. Ser vi at problemene vedvarer, vil dette selvsagt følges opp