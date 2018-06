Oslo

– Tesla er flott, men den er ikke mindre enn en vanlig bensindreven bil, sier byrådsleder Raymond Johansen under velkomsttalen til et møte med Mahindra Two-wheelers Business onsdag. Bakgrunnen for besøket er Oslos ledende rolle i det grønne skiftet og at Oslo er Europas Miljøhovedstad for 2019. Oslo er også kåret til Europas el-bil-hovedstad, men Johansen poengterer at el-biler ikke løser problemene med kampen om det offentlige rom. En mulig løsning presenteres: sykler, el-sykler – og elektriske scootere og sparkesykler.

Les også: Nye milliardgater for fotgjengere, syklister, opphold – eller bare trikken?

Spennende bidrag

Johansen prøver seg på en av el-scooterne for første gang.

– Det var veldig gøy da! sier han etter en av rundene rundt blokka til gründerkollektivet Mesh, hvor møtet foregikk. Snart kan altså disse være tilgjengelige for den norske befolkningen gjennom et prøveprogram i 2019.

– Oslo har allerede et populært bysykkeltilbud og det blir solgt flere el-biler enn bensindrevne. Er det behov for enda et transportmiddel?

– Definitivt. El-scootere er et spennende bidrag til transporttilbudet. Noen av disse scooterne går opp til 45 km/t og ettersom Oslo er en by formet som en kjele med høye åser rundt som er krevende for mange å sykle helt til topps. Det er også forskjellige transportmidler for ulike distanser, så hvis man kun skal ta en kort reise kan man benytte seg av en el-sparkesykkel.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Kan bli app

– Er det ikke fare for at elektriske tohjulinger er noe som kun vil fenge de unge?

– Vi ser at mange flere eldre mennesker bruker el-sykler enn det man først trodde, og en el-scooter er absolutt ikke avgrenset til yngre mennesker.

– Tenker dere at det skal bli et abonnement likt som Oslo Bysykkel-appen?

– Det kan hende, men vår oppgave nå er å være en pilot og involvere næringslivet. Vi kan prøve å tilrettelegge så godt vi kan, og så er det viktig at næringslivet finner dette interessant.

Er du også lei av tomme og stappfulle bysykkelstativer?: Ureturnerbare syklinger (Hege Ulstein)

El-sparkesykler og el-scootere

Det var flere representanter fra Oslos næringsliv til stede, som jobber med å utvikle deletjenester for mobilitet.

Wankankar Prakash er administrerende direktør for Mahindra Two-wheelers Business, og var til stedet under møtet.I 2014 kjøpte Mahindra opp 51 prosent av Peugeot Motorcycles. Jacques Bonneville, direktør for elektriske kjøretøy hos Peugeot Motorcycles, presenterte deres initiativ for en «test lab» i Oslo, som kan bli en realitet for Oslos innbyggere i 2019. Det inkluderer minst tre forskjellige elektriske transportmidler for ulike distanser: el-sparkesykkel for opptil 5 kilometer, el-sykler og el-scootere for opptil 20 kilometer.

Spørsmålet om tilbudet på vinterstid ble tatt opp, og det ble sett på som den største utfordringen med tanke på sikkerhet. Pris var også vanskelig å anslå, og det ble vektlagt at et samarbeid med norske selskaper var nødvendig.

Les om det miljøvennlige transportmiddelet fra Sandnes: «Framtidens elsykkel» skal utfordre bilgigantene