3.000 bysykler er klare for syklistene

Oslo

Ikke bare er det mange flere sykler, men også mange flere stativer. Særlig i sentrum av Oslo.

– Den snørike vinteren har skapt litt problemer for oss, og fortsatt er det stativer som ligger under snø. Vi åpner bysykkelsesongen innenfor Ring 1 onsdag 4. april, og innenfor Ring 2 og Ring 3, så fort det er mulig, sier direktør Axel E. Bentsen i Urban Infrastructure Partner som er operatøren som eier og driver bysykkeltjenesten i Oslo. Dette gjøres på oppdrag fra Clear Channel Norway AS.

51 turer i året

Bysyklene er et populært tilbud, og i fjor ble det syklet hele 2.653.477 turer i løpet av året. Dette er noe høyere sammenlignet med 2016, hvor det ble syklet 2.150.646 turer.

Abonnementet kan bestilles gjennom en egen app på Android og på Iphone

Mediantiden per tur i år ligger på 8,6 minutter sammenlignet med 9,1 minutter i 2016.

I snitt ble det tatt 51 turer per bysyklist i 2017 og 46 turer i snitt i 2016, skriver Oslo Bysykkel i sin årsrapport.

– Flere stativer og sykler i sentrum av Oslo har vært sårt tiltrengt. Vi har blant annet et stort nytt stativ nedenfor Kirkeristen, og også i Kvadraturen, sier Axel E. Bentsen.

Vedlikehold

Over vinteren har syklene vært lagret i et bomberom på St. Hanshaugen. Gjennom hele vinteren har det vært foretatt vedlikehold på samtlige sykler.

– Det er vedlikehold som å bytte bremser og kjeder. Tidligere var det et problem med baklyktene som hadde en tendens til å gå i stykker, sier Axel E. Bentsen.

– Nå rett før vi setter syklene i stativene går vi igjen over og strammer kjede og bremser, fikser og oljer, sier han.

Den mest aktive og effektive bysykkelen er «Monika» som har tilbakelagt 3. 396 turer i år.

Hver bysykkel har i snitt lagt ut på 7,2 turer per dag i 2017.

St. Hanshaugen (62.579) og Olaf Ryes Plass (57.060) er de mest populære stedene å hente sykkel , mens flest leveres tilbake til Aker Brygge (72.847) og Olaf Ryes plass (66.881) er de mest populære stedene å sette fra seg sykkelen.