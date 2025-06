Lover raskere psykisk helsehjelp til barn 

– Endelig, dette har vi jobbet for i over 10 år! Dette er en gledens dag for Norsk Sykepleierforbund (NSF) som har jobbet for dette, for landets helsesykepleiere, og ikke minst, det er en gledens dag for barn og unge i Norge som nå skal få raskere hjelp, sier Anne Karin Swang til Dagsavisen.

Hun er leder for Helsesykepleierne NSF i Norsk Sykepleierforbund (NSF), og har altså ventet lenge på denne dagen. I årevis har det vært en kampsak for helsesykepleierne at de skal få en egen rett til å henvise barn og unge til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), på lik linje med fastlegene. Nå vil regjeringen gi dem denne retten.

– Bra og på tide! var reaksjonen blant helsesykepleierne på helsestasjonen på St. Hanshaugen da nyheten kom i regjeringens stortingsmelding om barn og oppvekst.

– Så fort som mulig

Annonse

Stortingsmeldingen handler om å skape en trygg oppvekst for barn og unge i Norge, og om å jevne ut sosiale forskjeller. Meldingen berører i alt fem departementer. Ett av dem er Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), som i denne meldingen foreslår henvisningsrett for helsesykepleiere som et nytt, nasjonalt prøveprosjekt.

– Nå går vi gang så fort vi kan med en nasjonal prøveordning over hele landet. Dette skal evalueres og følges opp, men vi tror dette kommer til å gå veldig bra og at det er på høy tid at vi gjør det, sier helseminister Jan Christian Vestre, som besøkte helsestasjonen på St. Hanshaugen fredag formiddag.

– Vi skal også sørge for at det prioriteres ressurser til dette sånn at vi får kommet i gang så fort som mulig, lovet han.

Helseminister Jan Christian Vestre, helsesykepleier Anne Karin Swang og SVs Marian Hussein er fornøyd med den nye henvisningsretten. Foto: Hanne Mauno

– Kjenner barna best

Annonse

Tanken bak er at familiene som ønsker psykisk helsehjelp for sine barn og ungdommer, skal få raskere hjelp på BUP, som er et tilbud fra spesialisthelsetjenesten til barn mellom 0-18 år. Det er der barna kan få utredning, diagnostisering og behandling hvis de sliter med psykiske helse.

Mange av disse barna er allerede i kontakt med helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, men har så langt måttet henvises av en fastlege eller en barnevernsansvarlig.

– Dette er tungvint og innebærer masse papirarbeid, sier Swang til Dagsavisen.

– Det er dessuten vi helsesykepleiere som kjenner barna best, og har fulgt dem siden fødselen. Å la barna ta veien om fastlegen er en helt unødvendig propp i systemet som gjør at barnet får senere hjelp og kommer lenger bak i køen. De blir kanskje enda sykere, og kanskje er det ikke de riktige barna som får hjelpen først, sier hun, og legger til at tiltak i primærhelsetjenesten uansett må være prøvd ut og evaluert og med i henvisningen, for å bli tatt med på BUP.

Annonse

– Disse tiltakene er det nesten alltid helsesykepleierne som setter i gang. Barna og foreldrene slipper å gjenta historien mange ganger, sier hun.

SV presset på

Helseministeren er ellers åpen på at SV må ta en stor del av æren for at dette tiltaket kommer på plass.

– Dette har vi jo mast om et par ganger, sier SVs Marian Hussein spøkefullt til Vestre.

Annonse

– Vi har tatt dette opp flere ganger med regjeringen. Vi måtte gjøre mer for å få bort disse administrative barrierene som hindrer helsepersonell i gjøre jobben sin. Det har også vært en barriere for de unge og deres familier for å riktig hjelp til riktig tid, sier SVs helsepolitiske talsperson til Dagsavisen.

Også sentralt i Sykepleierforbundet er de svært fornøyd med regjeringens forslag.

– Dette er et stor og viktig gjennomslag, som vi har jobbet for en årrekke. Det at dette endelig kommer på plass er svært viktig for helsesykepleiernes virke, og ikke minst for dagens barn og unge, skriver Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen i en tekstmelding til Dagsavisen.