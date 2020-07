Blinde Lars (55) må gå ut i bilveien fordi elsparkesykler ligger slengt på fortauet

– Jeg kjenner følelsen av lettelse hver gang jeg kommer hjem etter å ha gått en tur. Lettelse over at jeg ikke blei skada i dag heller. Nå må noen ta grep, sier Lars Semmerud (55) til Dagsavisen.

Semmerud er blind og bor på Grünerløkka i Oslo. Han har førerhunden Enzo som hjelper han rundt i byen, og etter å ha vært blind i 30 år har han lært seg å ferdes i trafikken i Oslo sentrum. Han unngår med vilje steder som trikkeskinnene og gravearbeidene i Thorvald Meyers gate, og han har lært seg å håndtere hindringer som stillaser og bysykkelstativer.

LES OGSÅ: Familien kastes ut etter 16 år i samme leilighet (+)

Tusenvis av sparkesykler

Men det siste drøye året har en ny stor og potensielt farlig utfordring dukket opp. Siden i fjor har det dukket opp tusenvis av nye elektriske sparkesykler i bybildet, minst 12.000 ifølge Aftenposten. Sparkesyklene står ofte parkert midt på fortauet, og ofte ligger de henslengt i store klynger og blokkerer hele fortauet for Semmerud og andre myke trafikanter.

FOTO: NTB scanpix

– Det verste med dette er at når hunden min markerer at jeg ikke kan gå forbi et sted er den trent til å gå ned fra fortauet, ut i gata, og forbi hindringen. Jeg har ikke vært utsatt for noen ulykker, men det er ubehagelig når det kan komme lydløse elbiler eller syklister, sier Semmerud.

LES OGSÅ: Byantikvaren protesterer mot riving av verneverdige hus

Når hunden Enzo stopper betyr det at noe står i veien på fortauet. Da kjenner 189 centimeter høye Semmerud etter med hendene hva som står i veien, om det for eksempel er et gjerde eller et stillas. Men dersom sparkesykkelen ligger slengt på bakken er det verre.

– Men selv om folk er flinke til å sette fra seg sparkesykkelen langs veggen hjelper det lite. Hvis jeg går forbi og tilfeldigvis kommer borti sykkelstyret som stikker ut kan sykkelen falle, for eksempel ned på hunden min, sier Semmerud.

Etterlyser parkering

Han har sågar opplevd at noen har parkert en sparkesykkel rett utenfor inngangsdøra til bygården der han bor.

– Jeg pleier å gå ut av porten før jeg tar sæle på hunden. Da holdt jeg på å ramle oppi sykkelen med fare for å slå meg ordentlig eller snuble ut i gata, sier Semmerud.

LES OGSÅ: Oslo får 2.000 nye elsparkesykler

Han er tydelig på at han ikke ønsker å forby elsparkesyklene, men han ønsker seg faste steder de kan parkere, på samme måte som bysyklene. På den måten kan han være rimelig sikker på hvor hindringer er slik at han kan unngå dem.

Han etterlyser grep fra politikerne, enten det er fra byrådet, bystyret eller fra samferdselsministeren.

– Jeg vet ikke hvem det er som er blind, om det er meg eller politikerne som ikke ser på dette som et stort problem, sier han.

Politikerne krangler

Siden elsparkesyklene dukket opp i fjor har politikerne kranglet om hvorvidt syklene kan reguleres. I fjor kalte daværende samferdselsminister Jon Georg Dale Oslo kommunes forsøk på å regulere syklene for «skivebom». Nå sier statssekretær Ingelin Noresjø til nettstedet Shifter at det kan komme på plass nye regler om regulering av sparkesykler, for eksempel hvor de kan parkere, neste år.

Samtidig er både Trondheim og Bergen i åpen konflikt med leverandører av elektriske sparkesykler, og har hver sin rettsrunde med to selskaper som leier ut syklene for å finne ut hvilke fullmakter kommunene har til å regulere sparkesyklene.

Oslo kommune har så langt ikke tatt sparkesykkelselskapene til retten, men har gjentatte ganger etterlyst nye regler fra regjeringen for å kunne gjøre noe med sparkesykkelsituasjonen. I sommer gjennomfører kommunen et prøveprosjekt med egne parkeringssoner for syklene, uten at det ser ut til å være et særlig populært tilbud.

Samtidig som dette er et nytt opprør mot sparkesyklene i ferd med å danne seg i Oslo.

Opprør mot sparkesyklene

Facebookgruppa «La oss ta fortauene tilbake» har i løpet av få dager fått 7.500 medlemmer. Gruppa protesterer mot at det står sparkesykler over alt på fortauene og blokkerer for myke trafikkanter. De vil provosere fram endringer ved å flytte syklene ut i bilveien i stedet.

Initiativtaker bak gruppa, Stein Leikanger, sier til TV 2 at han har brukt de siste to ukene på å rydde vekk elektriske sparkesykler fra fortauene.

– Vi har bilder som har blitt lagt ut i gruppa, som man skulle tro var arrangerte. Det ser forferdelig ut og det går ikke an å komme frem. Hvorfor skal vi leve med det? Fortauene må være fremkommelige, sier Leikanger.