Sentrum-topp Elisabeth urolig etter nytt KrF-utspill: – Er det plass til meg som folkevalgt?

KrF-leder Dag Inge Ulstein løfter trans-spørsmål til likestillingsministeren. Krevende å forholde seg til, sier Stortingskandidat Elisabeth.

Elisabeth Meling er Partiet Sentrums andre nestleder og førstekandidat til Stortinget i Hordaland. Foto:

Innenriks

Politisk journalist
Publisert

I vår ble aktivistene Luca Dalen Espseth og Christine Marie Jentoft-Teigland tildelt Kim Frieles minnepris for sin innsats for transpersoner.

Ett element som særlig ble trukket frem av juryen, var vinnernes motvirkning til desinformasjon

nyheter
