Sentrum-topp Elisabeth urolig etter nytt KrF-utspill: – Er det plass til meg som folkevalgt?
KrF-leder Dag Inge Ulstein løfter trans-spørsmål til likestillingsministeren. Krevende å forholde seg til, sier Stortingskandidat Elisabeth.
Elisabeth Meling er Partiet Sentrums andre nestleder og førstekandidat til Stortinget i Hordaland. Foto:
Partiet Sentrum
Innenriks
I vår ble aktivistene Luca Dalen Espseth og Christine Marie Jentoft-Teigland tildelt Kim Frieles minnepris for sin innsats for transpersoner.
Ett element som særlig ble trukket frem av juryen, var vinnernes motvirkning til desinformasjon.