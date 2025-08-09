Undersøkelse: Frp og KrF er landets to mest mislikte partier

Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti er de mest mislikte partiene, viser en ny undersøkelse. Heiko Junge / NTB

Selv om Frp har hatt stor vekst på målingene i år, og kan bli det største partiet på borgerlig side, svarer 55 prosent at de misliker dem.

Det viser tall fra Norsk medborgerpanels spørreundersøkelse med over 10.000 deltakere.

– Med sin høye oppslutning på målingene begynner Frp å stange opp mot det nivået hvor det ikke finnes så mange flere velgere å mobilisere. De har nå hentet ut de aller fleste av de som ikke misliker partiet, sier Elisabeth Ivarsflaten til VG.

Hun er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Flest liker Arbeiderpartiet og Høyre

I medborgerpanelet får de samme personene spørsmålene tre ganger i året, noe som gjør at forskerne med stor sikkerhet kan observere variasjoner i folks holdninger over tid.

Mens undersøkelsen viser at Frp og KrF er de mest mislikte partiene, er Arbeiderpartiet og Høyre de to eneste partiene som flere over tid liker enn misliker.

– Sånn har det alltid vært. Vi har mange som liker oss, og mange som ikke liker oss, sier Listhaug til VG.

62 prosent misliker KrF

For KrF har det vært en forverring over tid. 62 prosent svarer at de misliker dem.

– Etter at KrF foretok sitt retningsvalg, er det flere som misliker partiet fordi mange var uenig i retningsvalget. Før det hadde nok KrF en bredere velgerbase som likte partiet, sier Ivarsflaten.

Blant de andre partiene er det jevnt. 45 prosent svarer blant annet at de misliker Sosialistisk Venstreparti, 51 prosent misliker Rødt og 42 prosent misliker Venstre.

