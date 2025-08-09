Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Jeg våger påstanden at ingen land i verden er mer opptatt av å diskutere skatt enn Norge. Hva skulle vi ellers fått fyr i debatten med og varma oss på her i nord? Og ikke minst, hvordan skulle vi ellers klare å skille Høyre fra Arbeiderpartiet?

Det er en vanskelig påstand å verifisere og sette streker under svaret på, men en kjenning med mange år i Storbritannia bak seg, mente eksempelvis at skatt ikke var noen stor sak der. Downing Street 10 dikterte hva de trengte for å få landet til å gå rundt, og det ble akseptert. Også av de rike. Carry on.