Brukne nåler og søken etter mening
Huset Oslo er et sted hvor Oslos rusavhengige kan senke skuldrene, i fellesskap med andre som forstår dem. De ønsker å rydde opp i nærmiljøet – for alle i byen, og for seg selv.
I Oslo sentrum florerer det av brukte heroinsprøyter. Brukergruppa Huset Oslo bretter opp ermene og hjelper til med å rydde opp.
FOTO: Eivind Tangen
Innenriks
– Hei, velkommen til oss!
Chris Kohlbacher, daglig leder ved Huset Oslo, ønsker Dagsavisen
velkommen. Han viser oss rundt, og forteller litt om hva Huset er for noe. Han
er 45 år gammel, og har erfaring fra Erfaringsskolen og legemiddelassistert
rehabilitering (LAR), som han begynte på i 2018.
Erfaringsskolen
er et kostnadsfritt tilbud fra Oslo kommune, som hjelper de med ruserfaring
eller psykisk lidelse til å gjøre nytte for andre med sin erfaring.