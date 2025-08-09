En rett Venstre fra Vaagan

Når var din politiske oppvåkning?

– Det var veldig tidlig, tilbake til den gangen alle så på Dagsrevyen. Så fra jeg var barn nærmest. Det første jeg husker er Gro og Kåre-debattene. Da var jeg ni-ti år, og synes det var veldig spennende. Så har jeg fulgt politikken hele veien selv om jeg ikke alltid har vært aktiv. Det har alltid vært en interesse for politikken, men også for samfunnet.

Hva er den største politiske utfordringen Norge står overfor de neste 20 årene?