Zelenskyj kaller Trumps planlagte Putin-møte dødfødt

Ukraina kommer ikke til å gi fra seg noe land sier Volodymyr Zelenskyj. Leon Neal / AP / NTB

Trump la fredag kveld ut en melding på Truth Social med tid og sted for møtet. Litt tidligere på ettermiddagen hadde han sagt at han ønsket å møte den russiske lederen raskt.

Den amerikanske presidenten sa da at en avtale med Russland og Ukraina er «svært nær», og at den vil innebære noen «bytter av territorier til det bedre for begge parter».

– Vi nærmer oss veldig med Ukraina, sa Trump og la til at en avtale trolig blir inngått fredag eller lørdag.

– Zelenskyj må bli klar til å signere noe, sa Trump.

Zelenskyj avfeier

I Kyiv er det en skeptisk Zelenskyj som kommenterer nyheten om møtet.

– De vil ikke oppnå noe. Dette er dødfødte beslutninger, skriver den ukrainske presidenten på X.

Han avfeier at Ukraina må gi fra seg noe territorium.

– Ukrainere vil ikke fra seg landet sitt til okkupanter.

Zelenskyj er tydelig på at «en løsning uten Ukraina til stede er en løsning uten fred». I uttalelsen sier han at Trump har informert om møtet med Putin i Alaska, som han påpeker er langt unna hvor krigen i Ukraina faktisk utkjempes.

Kreml bekrefter

Kreml bekrefter natt til lørdag toppmøtet og kaller valget av møtested «ganske logisk». Fra Moskva opplyses det også at de har invitert Trump til å besøke Russland etter møtet i Alaska.

– Russland og USA er nære naboer, som grenser mot hverandre. Det virker ganske logisk at vår delegasjon bare skal fly over Beringstredet og at et så viktig og etterlengtet toppmøte holdes i Alaska, sier Jurij Usjakov i Kreml.

Mellom Diomedesøyene i Beringstredet er det bare et par kilometer som skiller russisk og amerikanske territorium.

Verken Ukraina eller Russland har foreløpig kommentert avtalen Trump varslet. Ukraina har tidligere avvist alle fredsforslag som legger opp til at Russland skal få beholde områder de har annektert.

Stilte ultimatum

Flere amerikanske medier, som Wall Street Journal og Bloomberg, har fredag erfart fra anonyme kilder at Putin kan støtte en våpenhvile hvis Russland beholder deler av de okkuperte områdene i Ukraina, inkludert Krym-halvøya, som Russland ulovlig annekterte i 2014.

Putin skal ha sagt til USAs spesialutsending Steve Witkoff at han vil godta en fullstendig våpenhvile hvis Ukraina trekker seg ut av den østlige Donetsk-regionen og gir opp Luhansk og Krym.

Trumps uttalelser kom kun få timer før hans ultimatum til Putin om å sørge for fred i Ukraina utløper. En tidligere frist lød på 50 dager, med forfall 2. september, men nylig ble fristen framskyndet til 8. august.