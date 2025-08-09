Som frosker i kokende vann
«Eddington» fungerer på flere forskjellige nivåer samtidig, med noen utsøkt syrlige metaforer som forsikrer at filmen vil bli diskutert lenge og flittig
Sheriff Joe (Joaquin Phoenix) utfordrer Ted Garcia (Pedro Pascal) i borgermestervalget i «Eddington».
FOTO: Nordisk Film Distribusjon
Film
Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!
Etter fire langfilmer tror jeg vi trygt kan slå
fast at den profesjonelle nevrotikeren Ari Aster ikke er en stor optimist på
vegne av menneskeheten. I «Eddington» tar han oss med fem år tilbake i tid, for
å kartlegge tidspunktet da ting for alvor gikk rett til helvete med USA. En tid
da de personlige kommunikasjonslinjene brøt sammen, den politiske
polariseringen nådde bristepunktet, sosiale medier smittet oss med hjerneråte
og folk utviklet flokkimmunitet mot sunn fornuft.
En tid da den kollektive virkelighetsoppfattelsen
smuldret bort og ble erstattet av paranoide vrangforestillinger,
konspirasjonsteorier, tomme politiske merkesaker og retningsløst raseri. Et
helt folk fremmedgjort fra hverandre og villedet til å la seg styre av hat,
uten å ane at de bare var (og er) nyttige idioter manipulert av
storkorporsjoner, tech-oligarker, opportunistiske politikere og moderne
robberbaroner.