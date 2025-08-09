Som frosker i kokende vann

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Etter fire langfilmer tror jeg vi trygt kan slå fast at den profesjonelle nevrotikeren Ari Aster ikke er en stor optimist på vegne av menneskeheten. I «Eddington» tar han oss med fem år tilbake i tid, for å kartlegge tidspunktet da ting for alvor gikk rett til helvete med USA. En tid da de personlige kommunikasjonslinjene brøt sammen, den politiske polariseringen nådde bristepunktet, sosiale medier smittet oss med hjerneråte og folk utviklet flokkimmunitet mot sunn fornuft.

En tid da den kollektive virkelighetsoppfattelsen smuldret bort og ble erstattet av paranoide vrangforestillinger, konspirasjonsteorier, tomme politiske merkesaker og retningsløst raseri. Et helt folk fremmedgjort fra hverandre og villedet til å la seg styre av hat, uten å ane at de bare var (og er) nyttige idioter manipulert av storkorporsjoner, tech-oligarker, opportunistiske politikere og moderne robberbaroner.