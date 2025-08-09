Det var en gang et menneske

Det er så sjelden at folk står rett i kø at jeg måtte tilbake til 1999 i NTBs bildearkiv for å finne et passende illustrasjonsbilde. FOTO: Lise Åserud

Dette er Dagsavisens Innfallspalte. Inneholder en viss gretten gubbe-faktor.

Apene er menneskets nærmeste evolusjonære slektning. Hele 99 prosent av genene våre deler vi med sjimpansene. Vi har selvsagt tatt avstand fra apene, reist oss på to bein og tatt i bruk kniv og gaffel. Vårt hårete evolusjonssøskenbarn står og knackar på dörren, men må nøye seg med å se på middagsselskapet fra utsiden. Fine dining er for den delen av slekta som har finni opp hjulet og kryptovaluta.

Det er rett fram snobberi. For vi er ikke noe bedre enn sjimpansen som kaster brekkbønner på gulvet og drikker fra sausenebbet når vi skal bevege oss ute i samfunnet.