Det var en gang et menneske
.. som kunne stå i kø. Those were the days.
Det er så sjelden at folk står rett i kø at jeg måtte tilbake til 1999 i NTBs bildearkiv for å finne et passende illustrasjonsbilde.
FOTO: Lise Åserud
Apene er menneskets nærmeste evolusjonære slektning. Hele 99 prosent av genene våre deler vi med sjimpansene. Vi har selvsagt tatt avstand
fra apene, reist oss på to bein og tatt i bruk kniv og gaffel. Vårt hårete
evolusjonssøskenbarn står og knackar på dörren, men må nøye seg med å se på middagsselskapet
fra utsiden. Fine dining er for den delen av slekta som har finni opp hjulet og
kryptovaluta.
Det er rett fram snobberi. For vi er ikke noe bedre enn
sjimpansen som kaster brekkbønner på gulvet og drikker fra sausenebbet når vi
skal bevege oss ute i samfunnet.