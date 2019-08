Dale refser forsøk på å regulere el-sparkesyklene: – Skivebom!

– Jeg mener det Trondheim har gjort er skivebom. Gå heller i dialog med bransjen og se på hva man kan få til av fornuftige løsninger, sier samferdselsminister Jon Georg Dale til Dagsavisen.

Dette har vært elsparkesyklenes sommer i Oslo. Siden de første utleiesparkesyklene ble observert på byens fortau tidlig i våres har det kommet stadig flere elsparkesykler, stadig flere steder. Til både jubel og protester fra byens befolkning.

Og en del ekstra jobb for byens legevakt. Men Oslos politikere har fra dag en sagt at det ikke har vært mulig å gjøre noe med. At de ikke har lov til å regulere elsparkesyklene.

– Gå i dialog

Men så, denne uka, ble det kjent at Trondheim nettopp har innført strenge reguleringer for bruk av el-sparkesyklene. Nå varsler samferdselsbyråd i Oslo Lan Marie Berg at også Oslo vil kikke i Trondheims retning for å få bukt med alle sparkesyklene.

Det imponerer ikke Dale og regjeringen. Det Trondheim nå gjør er et skudd over mål, sier Dale, særlig når du ser hvor enorm etterspørselen etter disse syklene har vært i Oslo de siste månedene.

– Jeg skjønner godt frustrasjonen over folk som setter fra seg syklene midt på fortauet i stedet for på en fornuftig plass, men det bør bransjen og kommunen finne ut av uten at vi begynner å bevege oss langt inn i det sosialistiske tankegangen der alt som kan være litt utfordrende i starten skal forbys en gang for alle i stedet for å finne fornuftige løsninger sammen med private bedrifter, sier samferdselsministeren.

Innkalt til møte

Dale mener etterspørselen etter syklene i Oslo har vist at dette er et tilbud folk vil ha. Dale gjør det klart at det ikke er mulig å forby elsparkesykler og viser til det nasjonale regelverket. Han understreker at han ikke har hatt tid til å sette seg inn i alle detaljene om hva som har skjedd i Trondheim.

– Jeg mener helt uavhengig av om Trondheim har valgt en løsning som er lovlig eller ikke må man få til fornuftige løsninger med aktørene. Jeg har kalt inn all el-sparkesykkelaktørene til et møte med meg den 16. september med utgangspunkt i at jeg mener at også de har alt å tjene på å fonne fornuftige parkeringsløsninger slik at alle de som gleder seg over fleksibiliteten disse sparkesyklene gir kan fortsette med det. Samtidig kan vi ta vekk noen av plagene for folk som snubler i de på fortauene, sier han.

Ser til staten

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel i Oslo har definitivt fått med seg det trønderske vedtaket.

«Trondheim kommune mener de kan regulere utleie på kommunal grunn, og har vedtatt at utleie av elsparkesykler på kommunal grunn uten tillatelse ikke er tillatt», skriver de i en e-post til Dagsavisen.

– Vi går nå gjennom vedtaket som Trondheim kommune har fattet, og vil vurdere om det er aktuelt å innføre lokal regulering i Oslo, skriver byråd Lan Marie Nguyen Berg i e-posten.

Må ta en runde til

– Vi har hele tida hatt forståelsen av at vi ikke har lov til å regulere dette. Så når det nå kommer noen andre som sier at vi har lov, må jo vi ta en runde til, sier Andreas Halse.

Halse er Oslo Arbeiderpartis mann i samferdselskomiteen i bystyret.

– Dere vil ha regulering?

– Vi mener det er riktig med noen form for regulering, ja. Men jeg er ikke sikker på om vi skal kopiere akkurat Trondheim, sier han.

Halse mener politikerne nå bør sette seg ned med sparkesykkelaktørene, og finne ut av hva slags regulering som kan være aktuell.

– Hva er det viktigste å regulere, tenker du?

– Det folk merker best i hverdagen er parkering og fart.

– Du vil senke farten på elsparkesyklene?

– Ja, det er sånne ting vi må diskutere, sier Halse.

Ap-politikeren understreker at de nye doningene hører med i byen, og at det skal de fortsette å gjøre.

