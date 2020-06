– Det er viktig å presisere at dette ikke er et forsøk på å kneble ytringsfriheten. Det viktige for oss er sikkerhetssituasjonen som kan oppstå på Mortensrud torg ved SIANs markering neste lørdag.

Dette sier Ola Mannsåker (Ap), leder for bydelsutvalget i Søndre Nordstrand.

Forslag fra Rødt: – Folk skal ikke risikere å møte SIAN på biblioteket

Lørdag 20. juni har Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) fått tillatelse av bymiljøetaten til å holde en markering på Manglerud torg.

«Bydelsutvalget ser med stor bekymring på dette» heter det i vedtaket fra Søndre Bydelsutvalgs møte torsdag kveld.

Da SIAN hadde markering på Tøyen Torg i høst, var det omfattende demonstrasjoner og stort politioppbud.

Under en SIAN-markering i Kristiansand i høst satte SIAN-leder Lars Thorsen fyr på koranen, og det kom til håndgemeng mellom demonstranter, politi og SIAN-representanter.

Den kommende SIAN-markeringen på Mortensrud torg ble tatt opp på Søndre Nordstrand bydelsutvalgs møte torsdag kveld. Bydelsutvalget vedtok å be Oslo politikammer vurdere tillatelsen.

LEDER: Provokasjon på Tøyen

«Bydelsutvalget mener at det er problematisk at organisasjoner eller enkeltindivider som sprer hets og hatefulle ytringer får tillatelse til å stå på Mortensrud torg. Bydelsutvalget ber derfor politiet om å vurdere den tillatelsen som er gitt til SIAN av Bymiljøetaten. Tillatelsen bør vurderes i lys av sikkerhetssituasjonen til torgets øvrige brukere og den aktuelle smittesituasjonen i bydelen.» heter det i vedtaket fra bydelsutvalget på Søndre Nordstrand.

– Bydelsutvalget har ikke myndighet til å stoppe dette arrangementet. Men vi kan be politiet foreta en ny sikkerhetsvurdering, sier bydelsutvalgets leder Ola Mannsåker.

Det er planlagt omfattende motdemonstrasjoner på Mortensrud i forbindelse med SIAN-markeringen.

SIAN vil utfordre Deichman igjen – vil leie lokaler til møte

I forkant av markeringen på Tøyen Torg i fjor ba Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) bydelen om å trekke tilbake tillatelsen til SIAN-markeringen.

Les også: Ordfører Marianne Borgen ber bydel Gamle Oslo trekke SIAN-tillatelse

Bydelsdirektøren i Gamle Oslo ba politiet om å gjøre en ny sikkerhetsvurdering av tillatelsen til markeringen.

– SIAN er tiltalt for flere tilfeller av rasisme og hatefulle ytringer. Tøyen er en av de mest flerkulturelle bydelene i Oslo, og det er ikke vanskelig å skjønne at en stand her vil kunne skape konflikter, sa Marianne Borgen til Dagsavisen.

SIAN har også fått tillatelse til å holde markering på Furuset 20. august.

– Fare for at de får reaksjonen de ber om

– Som leder for bydelsutvalget har jeg et ansvar for at det skal være rolig på Mortensrud. Den politiske stemningen er svært polarisert, med store anti-rasistiske demonstrasjoner, og det er nødvendig og positivt. Men vi er redd for at dette i kombinasjon med en SIAN-markering kan få kraftige utslag, sier Ola Mannsåker i Søndre Nordstrand bydelsutvalg.

Les også: – Forslaget fra Rødt går på bekostning av ytringsfriheten

– Mange i vår bydel føler SIANs budskap som et personlig angrep. SIAN har valgt å ha markering på Mortensrud for å fremprovosere en reaksjon. I dagens situasjon er det fare for at de får den reaksjonen de ber om, sier Mannsåker.

Sist lørdag samlet en «black lives matter»-demonstrasjon foran Stortinget så mange som 15.000 deltakere, ifølge de høyeste anslagene. Dette skapte debatt om smittevern.

Les også: Islamsk Råd Norge reagerer etter SIAN-demonstrasjon i Drammen

– Vi må også ta hensyn til smittevern. Vår bydel har nå de høyeste korona-smittetallene i Oslo, og dermed i hele landet, påpeker Ola Mannsåker.

SIAN-leder Lars Thorsen. Foto: NTB Scanpix

SIAN svarer: - Sludder

– At vi har valgt å holde demonstrasjon på Mortensrud for å provosere er sludder. Vi krever samme rett til å praktisere våre frihetsverdier der som i resten av Norge, kommenterer Stopp Islamiseringen av Norge-leder Lars Thorsen.

– Før 17. mai sa politiet at de ikke ville opptre som koronapoliti. Under «black lives matter»-demonstrasjonen på Eidsvolls plass viste politiet at de ikke ville opptre som koronapoliti. Det vil overraske meg stort om politiet finner grunn til å opptre annerledes på Mortensrud, sier Lars Thorsen.

– Jeg vil håndtere smittevern for deltagere på mitt arrangement. Deltagere på et eventuelt motarrangement må forholde seg til og adlyde smittevernordre fra vedkommende ansvarlige arrangør.Dersom deltagerne på motarrangementet opptrer smittefarlig kan jo politiet velge å oppløse det arrangementet. Dette er ikke mitt bord, understreker Thorsen.

SIAN-leder Lars Thorsen ble i fjor dømt til 30 dagers betinget fengsel og bot på 20.000 kroner for hatefulle ytringer etter utdeling av SIAN-løpesedler. Oslo tingrett fant at ytringer i løpesedlene fra SIAN var så grove at de ikke var vernet av ytringsfriheten.