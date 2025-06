Sats på pappa, ikke bare politi

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Fremskrittspartiet har nylig publisert en video hvor en ungdomsgjeng, hovedsakelig med minoritetsbakgrunn, raner en etnisk norsk gutt.

Tehrim Ahmed er daglig leder i organisasjonen Bydelsfedre Norge. Privat

Videoen spiller på reelle hendelser i Oslo, men gir samtidig et forenklet og polariserende bilde av virkeligheten.

Som representant for Bydelsfedre Norge – en organisasjon som jobber for å styrke fedre i sitt foreldreskap for å forebygge utenforskap blant barn og unge, særlig gutter – mener jeg det er viktig å si tydelig ifra: Dette bidrar ikke til løsninger, det kan være med på å forsterke problemene.

Gjennom Bydelsfedre kjenner jeg realitetene. Ja – ungdom med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i kriminalitetsstatistikken, spesielt i Oslo. Polarisering og fremstillinger som i Frps video skaper avstand og forsterker problemet fordi bildet er sammensatt.

Overrepresentasjonen påvirkes av flere faktorer, inkludert demografi. Det er nettopp derfor det er så viktig å forstå nyansene.

Når man i stedet velger å fremstille ungdom med minoritetsbakgrunn som en samlet trussel, og indirekte knytter kriminalitet til hudfarge, klær og postnummer, svekker man den samfunnstilliten som allerede er under press.

Trygghet skapes ikke gjennom mistenkeliggjøring.

Min erfaring gjennom Bydelsfedre viser at involverte fedre og lokale rollemodeller utgjør en forskjell. Vår innsats handler om å styrke foreldreskapet til fedre, og gjennom det bygge tryggere familier og lokalsamfunn.

Mange av fedrene vi møter kjenner på avmakten – de vil stille opp for barna sine, men mangler verktøyene, språket eller forståelsen for hvordan systemene fungerer. Når vi styrker fedre, gir vi dem bedre forutsetninger for å følge opp barnas oppvekst, forebygge negativ sosial kontroll og skape tillit mellom hjem og samfunn.

Gjennom tillitsbaserte samtaler med fedre og ungdom i nærmiljøene, samt deltakelse i medvirkningsprosesser i samarbeid med offentlige tjenester, bidrar Bydelsfedre med verdifull innsikt som ofte ellers ikke når frem.

Frp har et ansvar som et av landets største politiske partier.

Denne innsikten gir et mer nyansert bilde av utfordringene familier står i – og gjør det mulig å utvikle tjenester som faktisk treffer målgruppen bedre. Når fedre blir hørt og inkludert, og deres erfaringer blir en del av kunnskapsgrunnlaget, styrker det både forebyggende arbeid og kvaliteten på velferdstjenestene.

Bydelsfedre bygger bro mellom systemet og grasrota – og den tilliten gjør en konkret forskjell.

Jeg mener at innsatsen må rettes mot nærmiljøer, foreldrekompetanse og trygg tilstedeværelse – ikke bare politi og straff. Jeg vet at mange av ungdommene som havner i utenforskap og kriminalitet har manglet voksne å støtte seg til spesielt hjemme, men også i samfunnet.

De trenger rammer, fellesskap og muligheter til å bli sett som mer enn bare et problem. I vårt arbeid ser vi hva som skjer når fedre tar en mer aktiv rolle, når tillit bygges mellom generasjoner, og når unge får arenaer for mestring og tilhørighet.

Trygghet skapes ikke gjennom mistenkeliggjøring, men gjennom relasjoner. Ikke gjennom frykt, men gjennom fellesskap.

Jeg mener at disharmoniske hjem og manglende likestilling i foreldrerollen kan øke risikoen for at barn og unge havner i utenforskap eller kriminalitet. Når fedre er lite til stede eller fraværende i oppdragelsen, spesielt i familier med lav sosioøkonomisk status, øker risikoen for at særlig gutter mangler tydelige grenser, rollemodeller og støtte.

Foreldrekonflikter, lav tillit og psykisk utrygghet i hjemmet er dokumentert som risikofaktorer for både skolefrafall og atferdsutfordringer. Derfor er det avgjørende å styrke fedres kompetanse og engasjement – ikke bare for barnas skyld, men også for å forebygge fremtidig kriminalitet og sosial marginalisering.

Frp har et ansvar som et av landets største politiske partier. I stedet for å polarisere debatten, burde de være med på å løfte helhetlige gode løsninger med eksempler. Det finnes mange som jobber for endring – i det stille, hver eneste dag.

Det er foreldrene som bryr seg om barna sine uten å få betalt for det.

Jeg inviterer Frp til å møte oss og fedrene vi står sammen med for barna. Hør deres historier. Se hvordan styrken i fellesskap og tillit kan endre liv.

Kjernen i løsningen ligger i foreldrene. I hjemmet. I nærmiljøet. Det er foreldrene som bryr seg om barna sine uten å få betalt for det.

Jeg mener at barns relasjon til sine foreldre – og særlig til far – har stor betydning for utvikling, tilhørighet og sosial atferd. Tilstedeværende, støttende og involverte fedre reduserer risikoen for blant annet kriminalitet, skolefrafall og psykiske vansker – spesielt hos gutter.

Fedre har ofte sterk påvirkning på barns holdninger til grensesetting, autoriteter og maskulinitet. En metastudie fra Father Involvement Research Alliance (FIRA) konkluderer med at fedres engasjement er assosiert med høyere skoleprestasjoner, bedre selvbilde, mindre aggressiv atferd og lavere kriminalitet blant barn og unge.

Dessverre ser jeg i praksis at fedre med minoritetsbakgrunn i liten grad får tilpasset støtte i foreldrerollen, og at systemet ofte mangler verktøy for å inkludere dem. Dette skaper et gap mellom hjelpetiltak og hjem – og det er nettopp her tiltak som Bydelsfedre spiller en avgjørende rolle.