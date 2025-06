Hvis psykisk helsevern er et lotteri, så har jeg kanskje vunnet?

Det går fint an å leve med alvorlig psykisk sykdom uten å være sperret inne på lukket avdeling, dersom forholdene rundt ligger til rette for det, skriver Eline Skår. Hedda Marie Westlin

Året er 2013. Det kaldt. Bakken er dekket av snø. Aldri før har jeg vært så nervøs og redd. Oslo legevakt står det på bygget foran meg. En vennlig dame i hvit frakk forteller meg om en psykiatrisk avdeling hun vil jeg skal være på. For å få hjelp, hvile. Kanskje også medisiner.

Mye av hjelpen jeg mottar skjer helt frivillig. Og jeg vet ikke hvor jeg ville vært uten den.

Over 10 år har nå gått. Jeg tror ikke den vennlige damen i den hvite frakken var klar over at hun den kvelden kanskje reddet livet mitt. Men lite visste jeg da, om at jeg skulle tilbringe så mye tid på sykehus i årene som fulgte.

Bursdager, julaftener, påsker, og hverdager gikk bort. 20-årene mine dreide seg i stor grad om sykdom, utredninger – og innleggelser. En tid da jevnaldrende studerte, jobbet og etablerte seg.

Det kan jeg kjenne at er sårt å tenke på.

Jeg er en 34 år gammel kvinne som bor i en kommunal leilighet i en større bydel i Oslo. På mange måter er jeg svært privilegert.

Psykologen min kaller det symptomer på psykose. Legen min sier jeg har en sårbarhet jeg må ta hensyn til. På papiret står det schizoaffektiv lidelse, og det er grunnen til at jeg per nå er uføretrygdet.

Men drømmen er å kunne jobbe en dag. Jeg er under tvungen behandling uten døgnopphold, og har vedtak på medisinering med antipsykotika.

Det kan høres dramatisk ut, og det er det også. Men mye av hjelpen jeg mottar skjer helt frivillig. Og jeg vet ikke hvor jeg ville vært uten den.

Fokuset som NRK nå har satt på norsk psykiatri mener jeg er bra. For selv om vi har kommet langt, er det fremdeles en lang vei å gå. Det er så altfor mange som ikke får den hjelpen de trenger.

Gode ting tar tid. Også i mitt tilfelle har det tatt lang tid.

Brennpunkt setter også lys på hvordan FACT-team følger opp pasienter med alvorlig psykisk sykdom. En oppfølging jeg selv har hatt de siste årene. Og jeg føler selv at jeg har hatt god utbytte av den.

På grunn av den hjelpen, og mye på grunn av egen innsats, har jeg hatt langt færre innleggelser på sykehus. Det går fint an å leve med alvorlig psykisk sykdom uten å være sperret inne på lukket avdeling, dersom forholdene rundt ligger til rette for det. Det går an å leve et verdig liv dersom man får hjelpen man trenger.

Personlig begynner jeg sakte, men sikkert å tro på at noe bedre venter meg. I takt med en økende trygghetsfølelse styrkes også selvfølelsen min. Det hadde jeg ikke trodd den vinterkvelden i 2013.

Gode ting tar tid. Også i mitt tilfelle har det tatt lang tid. Fra jeg ble syk første gang og frem til i dag har det skjedd enormt mye.

Dersom ikke det grunnleggende er på plass, at man for eksempel ikke har et trygt sted å bo, vil man heller ikke kunne klare å nyttiggjøre seg av behandling.

Jeg gikk fra å tilbringe mye tid på avdelinger – den gang langtidsposter som nå er nedlagt – til å snakke med en behandler på poliklinikk, til stadig nye innleggelser igjen, og til endelig å få et FACT-team. Et team som jobber mer fleksibelt og oppsøkende. Pluss at de har mye mer fokus på mestring og ressurser.

Dette har hjulpet meg masse. Jeg har en psykolog jeg snakker jevnlig med, og som har fulgt meg de siste årene. Det opplever jeg som bra.

FACT-teamet hjalp meg også etter hvert inn i en trygg kommunal bolig, og også med selve flyttingen. Dersom ikke det grunnleggende er på plass, at man for eksempel ikke har et trygt sted å bo, vil man heller ikke kunne klare å nyttiggjøre seg av behandling. Det har jeg selv kjent på.

I tillegg har de en treningsgruppe som tilbyr ulike aktiviteter omtrent hver dag. Styrketrening, turer, løping, svømming med mer. Det er helt frivillig å delta, og man kan komme og gå som man vil. Fantastisk?!

Jeg sier ikke at alt løser seg, at alt blir bra, bare man får rett hjelp. Mye av jobben må man gjøre selv også. Men jammen har det mye å si hvilket lodd du trekker.

Dersom norsk psykisk helsevern er et lotteri, så har jeg kanskje vunnet.