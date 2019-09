Markeringen begynte klokka 13 lørdag, skriver NTB.

Det ble satt opp sperringer mellom SIAN og motdemonstrantene. Ifølge NRK ble tre personer innbrakt av politiet fordi de prøvde å ta seg inn på området til SIAN.

Oslo politidistrikt opplyser at SIANs markering er lovlig.

– Markeringen vil muligens tiltrekke seg en motpart som er uenig i budskapet. Politiet er på stedet for å sikre ytringsfriheten og ivareta sikkerheten til alle parter, heter det.

Ifølge Dagbladet var motdemonstrantene – flere hundre i tallet – blant annet fra Rød Ungdom, Fagforbundet og Tøyen for alle, og noen skal også ha kastet egg, frukt og flasker mot SIANs folk.

– Fantastisk stemning

Bystyrerepresentant og leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, er tilstede under demonstrasjonen. Han har ikke kjennskap til innbringelsene, men melder om generelt god stemning og god dialog med politiet.

– Det er fantastisk stemning her. Hundrevis av motdemonstranter overdøver hatet og det rasistiske budskapet SIAN kommer med nå. Det er gøy når så mange snur ryggen til og sier at de ikke vil ha rasister i våre gater, sier Mobasheri via telefon fra Tøyen Torg.

Ifølge Mobasheri er de 2-300 demonstranter nå. Det var enda flere tidligere på dagen.

– Folk har trosset vær og vind for å ta avstand fra rasisme i våre gater, sier han.

Ti mot flere hundre

– SIAN er maks ti personer. Vi overdøver de totalt med musikk, fløyter og frijazz mot rasisme, forteller Mobasheri.

Han understreker at dette arrangementet er partipolitisk uavhengig, ifølge ham er dette Tøyens lokalbefolkning sitt arrangement.

– Dette er arrangert at tøyenbefolkningen. Partiene har ikke gjort noe, men vi har bedt våre folk komme. Dette er Tøyen befolkning sin markering, og den er verdig og god, sier han og presierer at det også er barnefamilier til stede:

– Dette har vært et godt familiearrangement.

Mobasheri og flere av de andre demonstrantene er villige til å bli på Tøyen Torg helt til SIAN har gått hjem.

– Vi blir her til SIAN er ferdige vi. Vi går ikke før de har forsvunnet her. Vi står til midnatt om nødvendig, sier han.

Han stiller seg kritisk til om et slikt arrangement er riktig bruk av politiets ressurser.

– Hvor mye ressurser bruker de på å beskytte SIAN på tøyen, spør han seg, det synes vi er dårlig prioritering.

