Jakob Ingebrigtsen starter eget løpelag

Nyvinningen ble presentert på et pressetreff på Ullevaal stadion onsdag.

Det nye løpelaget får navnet «Spring Run Club» og skal være en internasjonal løpeklubb for absolutt alle som vil lære mer om løping, uansett nivå.

Tidligere langrennsløper Marthe Kristoffersen blir sportssjef i satsingen, mens treningsguru og TV-profil Yngvar Andersen blir daglig leder.

– Den viktigste grunnen til at vi gjør dette, er at vi vil dele av vår kunnskap og bygge en global løpebevegelse for alle som er glade i løping, sier Jakob Ingebrigtsen.

Egen plattform

Løpelaget har også sin egen digitale plattform. Der skal løpeprofilene dele erfaringer og tips til alle som vil ta del i bevegelsen.

– Det finnes mange forum for løpeinteresserte og mange løpelag. Det vi kan tilby som er nytt, er direkte tilgang til meritterte utøvere med lang løpeerfaring. Vi vil arrangere treninger og turer til løp for løpere på ulike nivåer, både nybegynnere og de som har holdt på noen år, sier Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Hun blir ambassadør for det nye løpelaget.

Jakob Ingebrigtsen sier at det planlegges et samarbeid med Norges Friidrettsforbund, Olympiatoppen og en rekke lokale idrettslag.

– Det vi har savnet, er et verdensomspennende miljø som rendyrker kunnskap og innsikt om løpefaget. Det vil vi bygge nå, sier friidrettsstjernen.

– Vi vil gjøre dette skikkelig, med partnere som vil det samme som oss og som tilbyr produkter og tjenester som fremmer både prestasjon, restitusjon og idrettsglede, legger han til.

Rettssak

Jakob Ingebrigtsen tok med seg to gull fra innendørs-VM i Kina i mars, men sesongdebuten utendørs har latt vente på seg. 24-åringen har slitt med en skade i akillesen.

I starten av juni sesongåpnet Henrik Ingebrigtsen i Rovereto i Italia. 34-åringen løp inn til 12.-plass og 13.30,52. Bror Filip brøt med noen runder igjen.

Brødrene har en annerledes vår bak seg. De har alle vært aktører under rettssaken mot faren Gjert Ingebrigtsen. Jakob Ingebrigtsen og søsteren (19) er fornærmet i saken.

Trioen varslet på forhånd at de ikke ønsket å kommentere rettssaken eller familiesituasjonen under onsdagens pressetreff.

«De opplever at denne saken er blitt grundig belyst i retten og ber om forståelse for dette», het det i innkallingen til pressetreffet.

Dommen i saken mot Gjert Ingebrigtsen er ventet mandag.