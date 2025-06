Over 30 drept i israelsk angrep ved nødhjelpssenter

– Vi transporterte minst 31 martyrer og rundt 200 sårede som følge av israelske stridsvogn- og droneangrep mot tusenvis av innbyggere, sier sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal til nyhetsbyrået AFP.

Han legger til at de «var på vei for å få mat fra det amerikanske nødhjelpssenteret».

Ifølge Al Jazeera dreier det seg om et senter for matutdeling ved den såkalte Netzarim-korridoren mellom den nordlige og sørlige delen av Gazastripen.

– Stridsvogner og droner

Annonse

Bassal sier at tusenvis av palestinere hadde samlet seg siden sent tirsdag kveld og at de israelske styrkene grytidlig onsdag morgen åpnet ild.

– Israelske stridsvogner skjøt flere ganger, og rundt klokken 05.30 intensiverte de ilden, samtidig som droner skjøt kraftig mot sivile, sier han.

Mohammad Abu Salima, leder for al-Shifa sykehus i Gaza by, sier til AFP at sykehuset har tatt imot 24 som ble drept mens de ventet på å komme inn i nødhjelpssentralen. I tillegg får 96 mennesker behandling.

Al-Awda sykehus, som ligger i Nuseirat-leiren sentralt på Gazastripen, skriver i en uttalelse at det har mottatt sju døde, mens 112 som ble såret i angrepet, får behandling.

Annonse

– Har ikke noe håp

Seksbarnsfar Jaber al-Hawjeri forteller til Al Jazeera at han var nær sentralen da det ble åpnet ild, og at folk som hadde gått tomme for mat, ble beskutt av det han tror var snikskyttere eller droner.

– Situasjonen går fra vondt til verre. Vi har ikke noe håp i det hele tatt, sier han.

Det israelske militæret (IDF) har ikke besvart AFPs henvendelser om kommentar.

Annonse

Sentrene for matutdeling i Gaza blir drevet av omstridte Gaza Humanitarian Foundation (GHF). GHF består av en gruppe amerikanske leiesoldater samt tidligere CIA-ansatte, militære og hjelpearbeidere.

Flere angrep den siste tiden

Operasjonen støttes av USA og Israel, men FN og hjelpeorganisasjoner mener den strider mot humanitære prinsipper. Det samme mener GHFs tidligere leder Jake Wood, som trakk seg kort tid før matutdelingen i Gaza startet.

Det har vært flere angrep mot palestinere som har oppsøkt sentrene for å få mat.

Annonse

Rundt 55.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept siden Israel innledet angrepene 7. oktober 2023. Dette inkluderer ikke tusenvis av savnede som fryktes å ligge i ruinene av bombede bygninger.

Israel startet sin krigføring etter Hamas-angrepet 7. oktober, der i underkant av 1200 mennesker ble drept, flertallet sivile. Samtidig tok Hamas 250 som gisler.