Av Ann Fredriksen

– Både talen hans og valget av Kamala Harris som visepresidentkandidat viste at han forstår øyeblikket han lever i. Dermed gjorde han og Demokratene jobben sin, skriver Hilmar Mjelde, seniorforsker ved forskningsinstituttet NORCE, i en kommentar til NTB.

– Men historien er ikke på Bidens side. Demokratene vinner tradisjonelt når de nominerer unge, nye fjes som Kennedy, Carter, Obama og Bill Clinton. De taper normalt når de nominerer gamle travere som Stevenson, Humphrey, Gore, Kerry og Hillary Clinton, sier Mjelde.

Demokratenes fire dager lange landsmøte ble natt til fredag avsluttet med det som kan ha vært Bidens viktigste tale noensinne. Der aksepterte 77-åringen nominasjonen som Demokratenes presidentkandidat, samtidig som han tegnet et mørkt bilde av et USA preget av fire store kriser: koronapandemien, økonomisk nedgang, en antirasistisk protestbølge og klimaendringene.

Koronadominans

Flere av talerne under landsmøtet, ikke minst Barack og Michelle Obama, har gått i strupen på president Donald Trump. Et gjennomgående budskap har vært at USAs demokrati og samfunnsorden er truet. Konkrete politiske forslag har det imidlertid vært lite av.

Ifølge Mjelde er det koronakrisen og håndteringen av den som vil veie tyngst når USA velger president 3. november.

– Trumps og føderalstatens håndtering har vært en fiasko og en nasjonal skandale. USA er verdens rikeste og teknologisk mest utviklede land – de trengte ikke miste økonomien sin, sier Mjelde.

Han mener Trump-administrasjonen har stått for en villet ignorering og forsømmelse, og at den nå også undergraver valgavviklingen. Trump burde fått en formell irettesettelse av Kongressen, framholder Mjelde.

– 2020-valget vil handle om pandemien mer enn 2004-valget handlet om Irak-krigen og 2008-valget om finanskrisen, sier han.

– Landsmøter uten effekt

Neste uke er det klart for Republikanernes landsmøte, men forskeren tviler på at de to møtene får noen særlig betydning for stemmegivningen.

– Det er de 70.000 jublende tilhørerne, konfettien og ballongene som gjør at landsmøtene løfter kandidatene og engasjerer velgerne. Men nå får vi i stedet en kombinasjon av en Teams-konferanse og Grand Prix-stemmerunde, sier Mjelde.

Selv om demokratene har gått usedvanlig hardt ut mot en sittende president under landsmøtet, tror han ikke de har bidratt til å skjerpe motsetningene i USA.

– Amerikansk politikk er et eneste stort ekkokammer. Det er en retorisk aggresjon og kamplyst på begge sider som skremmer meg med tanke på mulig kaos etter valget – en sult etter kulturstrid.

For gammel?

Han mener Bidens største utfordring er alderen hans, og at hovedoppgaven blir å overbevise velgerne om at han ikke er blitt for gammel til å styre landet.

– Biden må overbevise om at en president som har nådd forventet levealder, ikke er et problem. Det er det som er hovedtvilen knyttet til ham. Han har vært i rikspolitikken siden Kamala Harris var åtte år gammel. Folk vet hva han står for. Han er ingen radikaler, slik Republikanerne hevder, men en pragmatiker i Bill Clintons og Lyndon B. Johnsons tradisjon, sier Mjelde.

Han peker også på at Trump har mistet sitt kjæreste format, folkemøtene, som har vært en «testarena for Trumps onelinere». Men ingenting er avgjort, framholder han.

– Dette er ikke over. Jeg holder dette valget for å være helt åpent. Jeg tror målingene ikke fanger opp Trumps fulle og hele støtte, sier Hilmar Mjelde.

Fakta om meningsmålinger i USA

* USA holder presidentvalgt tirsdag 3. november.

* President Donald Trump søker gjenvalg for Republikanerne, men utfordres av Joe Biden fra Demokratene.

* Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 49,9 prosent, mot 42,3 prosent for Trump.

* Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall.

* De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene, med unntak av North Carolina.

* Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 48,6 prosent, mot 44,4 prosent for Trump.

* 54 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 42 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene.

Kilder: RealClearPolitics (snittmåling og vippestater), FiveThirtyEight , NTB