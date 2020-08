Det digitale landsmøtet for Demokratene denne uka slo an tonen for det som trolig kommer til å bli den merkeligste valgkampgjennomføringen noensinne i USA: En valgkamp via skjerm.

Biden driver mer heldigital valgkamp enn Trump. Men verken Donald Trump eller Joe Biden vil nyte godt av trykket og stemningen man får på store folkemøter med enorme jublende masser, som er den typiske måten å drive valgkamp på i USA.

Men hvordan vil dette slå ut for de to kandidatene?

Fornøyde rådgivere

– Både Trump og Biden skulle gjerne likt å holde vanlig valgkamp. Men Trump taper nok mest på det, sier Henrik Heldahl til Dagsavisen.

Han er en av kommentatorene i AmerikanskPolitikk.no, og følger valgkampen tett.

– Trump klarer ikke å skape det samme trykket som før, han kan ikke fordra denne situasjonen. Denne valgkampen blir dermed en tapt mulighet for Trump. Både han og Biden er gamle, og med en aktiv valgkamp kunne Trump vist at han har stor utholdenhet og klarer å reise mye og holde mange møter på kort tid, sier Heldahl.

Det gjorde ikke Biden i primærvalget før koronasituasjonen, påpeker han.

– Han fikk ikke store publikum i primærvalget, og hadde et rolig reisetrykk, sier han.

Joe Biden på skjerm vil bli et vanlig syn i ukene som kommer. Her er han og kona Jill på videolink under det digitale landsmøtet denne uka. Foto: NTB scanpix

Samtidig trekkes det ofte fram at en av Bidens styrker er måten han møter vanlige folk på. Det får han ikke vist fram nå.

– Derfor tror jeg heller ikke Biden liker dette. Han elsker å møte folk, og gjør det best når han kan ha personlige møter, han er flink til å vise følelser. Likevel tror jeg rådgiverne hans er fornøyde. Når man leder på målingene, som Biden gjør, er det lurt ikke å ta noen sjanser. Med Biden er det alltid en fare for at han gjør eller sier noe feil når han møter velgere. Han kan si noe dumt, og er ikke så god på å ta kritikk. Han er uforutsigbar og følger ikke manus, sier Heldahl.

Flyplasstreff

Reklame og kampanjer på sosiale medier kommer til å være svært dominerende gjennom denne valgkampen for begge sider, påpeker Henrik Heldahl.

Men helt digital er ikke valgkampen, i alle fall ikke for Trump. Mens Demokratene denne uka har holdt sitt digitale landsmøte, har Trump hatt noen mindre valgkampmøter på flyplasser ulike steder i USA. Med musikk og et lite publikum har kampanjeteamet hans forsøkt å holde noe som ligner folkemøter, bare i mye mindre skala.

Han har vært på flyplasser i Minnesota, Wisconsin og Arizona og snakket til tilhengere. I grensebyen Yuma i Arizona, der han var på tirsdag, var det ingen avstand mellom tilhørerne, ifølge CNN. Det var likevel en svært liten folkemengde sammenlignet med det som er normalt.

En gruppe Trump-tilhengere under møtet i Yuma i Arizona, mens de sang nasjonalsangen. Foto: NTB scanpix

I den varme flyplasshangaren unnlot ikke 74 år gamle Trump å komme med et stikk til 77 år gamle Biden.

– Det er 122 grader (Fahrenheit) her inne. Dette er en slags test. Tror dere Joe Biden kunne gjort dette? Jeg tror ikke det, sa presidenten.

På vent

Inntil videre er de store folkemøtene til Trump satt på vent.

– Jeg skulle gjerne holdt rallyer. Vi kan ikke på grunn av covid. Du vet, man kan ikke ha folk sittende ved siden av hverandre, sa Trump nylig.

I juni, mens koronaepidemien fortsatt var omfattende i USA, holdt Trump sitt første folkemøte siden mars. Det ble holdt i Tulsa i Oklahoma, innendørs med en stor folkemengde, og skapte sterke reaksjoner.

Trump har gjennomført folkemøter jevnlig gjennom hele perioden etter at han ble president.

– Siden store valgkamparrangementer var signaturen hans i 2016, vil ikke noe mindre se bra ut nå. Han har satt standarden på et annet nivå, sier Heldahl.

Han tror derfor det ikke er utenkelig at Trump vil prøve seg på større folkemøter igjen før valget.

– Når vi nærmer oss valgdagen tipper jeg han prøver på noen store arrangementer, men det kommer an på smittesituasjonen, og om Biden fortsatt leder og Trump føler seg desperat etter å gjøre noe, sier han.

– Han kommer nok uansett til å prøve å gjøre flere arrangementer enn Biden. Demokratene er enda strengere på ikke å bryte smittevernreglene. De støtter guvernører som har strenge regler, og Biden kommer ikke til å ta noen sjanser. Samtidig er han blitt kritisert for å ha sittet lenge kjelleren i huset sitt. Han kan ikke sitte i Wilmington i Delaware helt til 3. november, sier Heldahl.

– Funker dårlig

Det digitale landsmøtet til Demokratene avsluttes torsdag med at Biden takker for nominasjonen og legger fram sine visjoner for landet. Landsmøtet er blitt holdt med en rekke taler av demokratiske stjerner over videolink. Ekteparet Obama og ekteparet Clinton er blant deltakerne. Også republikanere, som tidligere utenriksminister Colin Powell, har gitt sin støtte til Biden.

Republikanerne avholder sitt landsmøte fra 24. august, også det fire kvelder på rad med sendinger. Trump-kampanjen har fulgt nøye med på hva som har fungert og ikke fungert under Demokratenes digitale landsmøte, skriver Politico.

– Demokratenes landsmøte har vist at digitale landsmøter funker dårlig. Det er lite engasjerende, får ikke så mye mediedekning som ellers, det er vanskeligere å inspirere og umulig å «fange rommet». Det vil nok gjøre at landsmøtene får mindre påvirknig på målingene enn ellers, sier Heldahl.

Kan det snu?

To og en halv måned før valget leder Joe Biden både på nasjonale målinger og i de aller fleste vippestater, viser gjennomsnittsmålinger. Det store spørsmålet er om det kan snu.

– Det er mye som kan endre seg. Det kan sås tvil om Bidens evne til å gjennomføre fire år som president. Han kan gjøre det dårlig i debatter. Smittesituasjonen og økonomien kan stabilisere seg mer, og republikanske velgere som er i tvil kan få mer tro på Trump. Et par tre prosentpoengs endring kan forandre bildet, sier Heldahl.

Men enn så lenge ser det lovende ut for Demokratene. Heldahl mener det blir viktig for Biden å synliggjøre sin visepresidentkandidat, Kamala Harris (55).

– Det er viktig for ham å ha en ung og vital visepresident, så det er viktig at hun får vise seg fram, sier Heldahl.

