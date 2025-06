Redder barn fra kriminalitet: – De ser i øynene dine om du bryr deg på ekte

Alna bydelshus på Furuset i Oslo var fullt da enhetsleder John Roger Lund i politiet fredag tegnet et dramatisk virkelighetsbilde fra barn og unges oppvekst i hovedstaden.

– Vi har taushetskultur og frykt for represalier, gangsterkultur der unge benyttes til å selge stoff og underlegges trusler og tvang. Og mange av de unge kriminelle utsetter andre unge for vold og trusler. Det verste for oss er at det er altfor mange unge gjengangere. De blir yngre og yngre. Det bekymrer politiet, sa Lund.



Anledningen var lansering av Oslomodellen for oppfølging én til én av kriminelle barn og ungdommer mellom 12 og 18 år, som nå rulles ut i hele Oslo.