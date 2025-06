Midtøsten-eksperter: Netanyahu har mange motiver for Iran-angrepet

Israelere på støttemarkering for statsminister Benjamin Netanyahu utenfor Knesset tidligere i juni. Mahmoud Illean/AP photo/NTB

Det mener Midtøsten-kjenner Hilde Henriksen Waage. Hun er ikke i tvil om det er en rekke sammensatte grunner til at Israel valgte å gå til angrep på Iran nå.

– Det kan se ut som dette angrepet på Iran har vært veldig godt planlagt og forberedt, sier Waage til NTB.

Hun viser til den israelske etterretningstjenesten Mossad var inne i Iran for å tilrettelegge og at internettforbindelsen var nede på Gazastripen to døgn før angrepene startet natt til fredag.

I løpet av natten angrep Israel en rekke mål rettet mot Irans atomenergiprogram. I tillegg ble lederen for Revolusjonsgarden og den iranske forsvarssjefen drept. En fremtredende atomforsker er også tatt livet av, ifølge iranske medier.

– De oppnår mye på én gang. Og de har faktisk nå klart å lure med seg USA inn i denne krigen, sier Waage, som er i historie ved Universitetet i Oslo og forsker ved fredsforskningsinstituttet Prio.

Hilde Henriksen Waage. Forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt. Mimsy Møller

– Sammensatte motiver

Waage lister opp hvordan følgende bakgrunn og beveggrunner etter hennes mening spiller inn på det som nå skjer:

Innenrikspolitisk

Regjeringen består av flere ytterliggående partier. De ønsker en enda verre krig mot palestinerne på Gazastripen og også på Vestbredden. De ønsker å legge områdene under seg og de ønsker et oppgjør med Iran.

Netanyahus egen posisjon

Den dramatiske utenrikspolitiske situasjonen gir også Netanyahu mulighet til å beholde posisjonen som statsminister fordi han da ikke blir utfordret.

Rettssakene

Netanyahu må også svare for korrupsjonsanklager i retten. Før 7. oktoberangrepet forsøkte han å få gjennom lover i Knesset som kunne gi ham immunitet, men det rakk han ikke. Han har derfor ikke immunitet og er ekstremt sårbar i disse sakene. Sakene vil fortsette å rulle så snart krigen er over.

Ønsket om et oppgjør med Iran

Helt siden 1990-tallet har Benjamin Netanyahu hatt en plan om å ta et oppgjør med Iran. Det er nærmest blitt en besettelse for ham personlig.

Iran som trussel

Det er viktig for Israel å bygge opp under forståelsen av at Iran utgjør en eksistensiell trussel for Israel. Det gjelder særlig overfor vestlige land, spesielt USA.

Helt tilbake på 2000-tallet ble det oppdaget at Iran har anriket langt mer uran enn man var enige om. Sanksjoner ble innført, men etter forhandlinger kom det til en avtale i 2015 der FN-organet IAEA skulle overvåke det sivile atomvåpenprogrammet. Avtalen ble så sagt opp under Donald Trumps presidentperiode. Iran har siden fortsatt å utvikle atomprogrammet sitt og har anriket mye mer enn hva som er nødvendig for å ivareta sivil kjernekraft.

– Israel bruker dette som en anledning til å kvitte seg med en fiende, som de mener står bak alle andre fiender i regionen – som befinner seg i Irak, i Syria, Hizbollah og Hamas, sier Waage.

Atomsamtalene

USA og Iran har vært gjennom flere runder med samtaler og neste forhandlingsrunde er planlagt til søndag. Israel har tydelig vært kritisk til muligheten for at det inngås en ny avtale.

Fjerne oppmerksomheten om Gaza

Israel har vært under økende press for krigføring på Gazastripen. Nå vris fokuset til å handle om trusselen Israel er under.

– Samtidig kan de fortsette sin grusomme krigføring, uten at noen kommer til å bry seg særlig mye om det – i hvert fall ikke gjøre noe med det, sier Waage. Hun tilføyer:

– Mange har nå glemt hvordan det på 1990-tallet pågikk reelle forhandlinger under amerikansk ledelse om en tostatsløsning. Netanyahu og høyresiden opplevde dette som en trussel mot planene om å utvide bosetninger på Vestbredden og underlegge seg mer landområder. På denne bakgrunn ble Iran lansert som en trussel.

– Ypperlig, synes Trump

Waage venter at det kan komme flere angrep, muligens også mot Irans allierte i Hizbollah i Libanon. Det kan i sin tur utløse motangrep.

Angrepet mot Iran fant sted til tross for at USA og president Donald Trump ikke støttet det. Men USA var orientert på forhånd, og gjorde ikke noe fro å stanse det. Etterpå beskrev Trump angrepene som «ypperlig».

– Altså, Israel og Netanyahu er veldig gode på krig, men veldig dårlige på fred. Her skjer det at på én gang får Israel tatt et oppgjør med Iran, som de ønsker, samtidig som de kan fortsette med krigen på Gazastripen, sier hun.

(NTB)