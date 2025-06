Stor konsert med sterke meldinger

Aurora hopper og spretter inn på scenen, hun synger «Some Type Of Skin» og ser ikke ut som hun har ikke tenkt å spare på kruttet. Hun bekrefter fort at hun er glad for å være tilbake på scenen. Når artister sier sånt har de ofte vært borte i noen år. For henne er det seks uker siden sist! Aurora har vært på veien lenge, Asia i vinter, Europa i vår, og nå blir det festivaler hele sommeren gjennom. Hun avslører at hun har brukt de ledige ukene på å drikke øl og ha god sex, med bare en uheldig episode med vaskemaskinen å bekymre seg for. Jo da, Aurora er her igjen!

Tida går. Det er 11 år siden Aurora var en ny sensasjon på Bylarm og senere på året på Øyafestivalen. Siden har hun blitt en verdensstjerne. Konserten i Sofienbergparken er den første på sommerens festivalturné, som tar henne videre rundt på kloden igjen.

Susanne Sundfør hadde 14 musikere med seg på scenen på Piknik dagen før. Aurora har fire. Det betyr at mye av musikken er ferdig programmert, med mindre spillerom. Dette tar Aurora som vanlig igjen mellom sangene. Hun spør om det er mange utlendinger til stede, det viser seg å være ganske mange, spesielt helt foran scenen. Til disse beklager hun at hun kommer til å snakke norsk resten av kvelden, men at hun kommer til å si «some really funny things». Det skal vise at hun vil si mye mer alvorlige ting også.