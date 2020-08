Valget av California-senator Kamala Harris som visepresidentkandidat var et svært godt, og ikke overraskende, valg – og et valg for fremtiden i det demokratiske partiet. Slik oppsummerer ekspertpanelet Are Tågvold Flaten, Henrik Heldahl, Vårin Alme og Sigrid Rege Gårdsvoll beslutningen til Joe Biden i podkasten 2020 fra Dagsavisen og AmerikanskPolitikk.no. De er alle kommentatorer i AmerikanskPolitikk.no.

– Hun er en stjerne i partiet. Alle som er registrerte demokrater vet hvem Kamala Harris er, sier Henrik Heldahl.

Hør podkasten 2020 om valget av Kamala Harris her:

– Hun har en erfaring som er høyst relevant. Hun er en sittende senator fra den største delstaten. Hun har også en god ideologisk plassering i partiet. Hun har ikke en politikk som skremmer noen i partiet, så partiet kommer til å være helt samlet. Det er nok sånn sett det tryggeste valget. Hun har stilt som kandidat og er såpass kjent at det neppe kommer noen sjokkerende nyheter om Kamala Harris' fortid, sier han.

Begeistrer

Kamala Harris (55), senator fra California, var klar favoritt før Biden tirsdag kveld norsk tid avslørte hvem han vil stille sammen med foran valget i høst.

Reaksjonene i partiet har vært overveldende positive i timene som har gått.

Harris skårer høyt på det viktigste kravet til en visepresidentkandidat, «do no harm» (ikke gjør skade), påpeker Vårin Alme:

– Det var mange svakheter ved de ellers veldig gode kandidatene Biden kunne velge blant, sier hun, og peker på at Trump og hans stab kunne plukket på mye hos de andre.

– De har ikke samme fordelen med en som Kamala Harris. Hun er et godt valg sånn sett. I tillegg kan hun begeistre, hun har en veldig vinnende personlighet, hun kommer til å gjøre en kjempedebatt mot Mike Pence (Trumps visepresident). Hun er et trygt valg, sier Alme.

Sigrid Rege Gårdsvoll er enig.

– Hun kan være skarp i sine uttalelser, det fikk Joe Biden selv erfare i en av debattene. Jeg tror hun kan gå i klinsj med Pence eller Trump eller hvem det skulle være, sier hun.

Harris stilte selv som kandidat til å bli Demokratenes presidentkandiat, men trakk seg allerede i fjor. Det fikk mye oppmerksomhet da hun i en debatt insinuerte at Biden hadde vært rasistisk i sin politikk for lang tid tilbake.

– En unik mulighet

Siden Biden er så gammel – han vil bli 78 når han innsettes dersom han vinner valget – har valget av visepresidentkandidat denne gangen blitt ansett som ekstra viktig. Det anses som et valg for fremtiden for det demokratiske partiet – både fordi visepresidenten må være klar til å ta over som president dersom det skjer noe med presidenten, og fordi mange tror Biden bare vil stille for én periode, på grunn av hans alder.

Da er visepresidenten den naturlige neste kandidaten.

– Det sies at den første store beslutningen til en kandidat er visepresidentkandidatvalget, og det gjelder enda mer i denne omgang, ettersom Biden er såpass gammel som han er, sier Are Tågvold Flaten.

– Sånn sett er det kanskje lurt å ha en såpass karismatisk politiker som Kamala Harris, som har valgkamperfaring og som også har bred støtte innad i partiet, og som kan bli en naturlig arvtaker. Men det vil jo være i Harris’ interesse å være en god visepresidentkandidat og visepresident, og gjøre det hun kan for å fremme Bidens sak, ettersom hun nå vet at Biden har gitt henne en unik mulighet til å ta steget helt opp senere, sier Flaten.

– Biden-kampanjen har sikkert følt litt på at de med god sannsynlighet skal velge det som skal bli den første kvinnelige presidenten i USA, legger Henrik Heldahl til.

Trump er overrasket

Politisk oppfattes Kamala Harris å være i sentrum av partiet. Hun har likevel mye progressivt å vise til, påpeker Sigrid Rege Gårdsvoll.

– Hun er jevnt over, sammen med Elizabeth Warren, den mest progressive i stemmegivningen i Senatet. I feltet i nominasjonsvalget framsto hun i midten, men hun har veldig progressiv stemmehistorikk, sier Gårdsvoll.

President Donald Trump kaller Kamala Harris den «mest avskyelige» senatoren i Kongressen, og sier han var overrasket da Joe Biden valgte henne til makker, fordi hun gjorde det dårlig i demokratkampen.

– Selv om hun ikke hadde noen god valgkamp på egne vegne, viste hun tidvis evner, sier Are Tågvold Flaten.

– Hun startet med vanvittig mye folk som kom på åpningsarrangementet. Etter at hun trakk seg har hun vært med på å samle inn en del penger for Biden og vist seg dyktig til det. Det er også en viktig jobb framover; hvordan de skal drive en valgkamp og nå skal arrangere et digitalt landsmøte, sier han.

Kommentatorene tror ikke visepresidenten har enormt mye å si i selve valgkampen, det er perioden etterpå som er viktig. Vårin Alme påpeker likevel at hun kan bidra til begeistring.

Og ikke minst: Hun vil neppe gjøre stor skade.

– Hun er utrolig politisk smart. Hun vet hvordan hun ordlegger seg uten å gjøre feil, hvordan hun ordlegger seg for å prøve å sette motparten i en vanskelig situasjon. Hun kommer ikke til å gå på et TV-program og plutselig gjøre en blunder, sier Henrik Heldahl.

