Biden lovet å samle et USA som er sterkt preget av koronapandemien og sosial uro, da han torsdag kveld aksepterte nominasjonen til å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Om dere gir meg tilliten til å være deres president, vil jeg spille på det beste i oss, ikke det verste. Jeg vil være en alliert av lyset, ikke av mørket, sa Biden.

– Og vær ikke i tvil: Vi skal komme oss gjennom denne mørke perioden i USA, la han til.

Biden talte fra sin hjemby Wilmington i Delaware, men med et publikum som nesten utelukkende fulgte med via nett eller på TV på grunn av smitteverntiltak mot koronaviruset.

Angrep Trump

77 år gamle Biden tordnet mot president Donald Trumps koronahåndtering fra talerstolen og oppfordret velgerne til å straffe ham for kaoset i landet, som har medført over 170.000 dødsfall og økonomisk katastrofe.

– Vi er verdensledende i antall døde, sa han og stemplet Trumps innsats som «utilgivelig».

Biden lovet å innføre et nasjonalt maskepåbud og å legge fram en covid-19-plan på dag én av sitt presidentskap om han vinner valget.

Biden gikk også hardt ut mot Trumps utenrikspolitikk, og lovet å «ikke overse russiske dusører på amerikanske soldater», med henvisning til rapporter om at Russland tilbød belønning til Taliban for å drepe amerikanske soldater.

Tredje forsøk

Biden prøver for tredje gang å bli president etter å ha tapt nominasjonsvalget i 1988 og 2008.

Men etter månedsvis med stikk og påstander fra Trump og hans støttespillere om at Biden begynner å bli senil, framsto Biden stødig og lidenskapelig fra talerstolen.

Demokratene håper det analytikere beskriver som en sterk tale og nominasjonen av California-senator Kamala Harris til visepresidentkandidat, vil ta luften ut av angrepene.

Harris er datter av indiske og jamaicanske innvandrere. Hun er USAs første kvinne med svart og sørasiatisk bakgrunn som er blitt nominert til å være visepresidentkandidat for et av de to store partiene.

Forent parti

Trumps valgseier over Hillary Clinton i 2016 ble delvis hjulpet på vei av splittelse i Det demokratiske partiet.

Denne gangen går Demokratene langt for å understreke at de står samlet mot president Trump. Alle Bidens motstandere fra nominasjonskampen var med i konferansesamtaler under landsmøtet.

En rekke politikere og andre offentlige personer gikk til angrep på Trump torsdag, mens de alle roste Bidens evne til å knytte bånd med folk som sliter i en tid der USA gjennomgår både økonomisk og helsemessig krise.

