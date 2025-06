Farlig spill i Midtøsten

Dette er en lederartikkel. En leder gir uttrykk for avisas holdninger og meninger.

Natt til fredag den 13. juni angrep Israel over 100 mål i Iran. 200 kampfly skal ha deltatt i angrepene. Iran svarte med å sende droner over Israel. Brått ble verden – og kruttønna i Midtøsten – et enda farligere sted.

«Dette er en svært alvorlig utvikling», sa statsminister Jonas Gahr Støre til norsk presse fredag. Han fordømmer eskaleringen av krigssituasjonen rundt Iran. Utenriksminister Espen Barth Eide er bekymret for at situasjonen i Midtøsten «ble enda en god del verre» enn den var før angrepet.