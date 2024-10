USA kaller israelsk angrep «grusomt»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er dypt bekymret over tapene av sivile liv i denne hendelsen, sier en talsmann for amerikansk UD.

– Dette var en grusom hendelse med et grusomt resultat, sier Matthew Miller, som viser til rapporter om at det er over 20 barn blant de drepte.

– Vi har kontaktet Israels regjering og spurt om hva som skjedde, sier Miller.

Han kaller det israelske angrepet i Beit Lahiya for «nok en påminnelse om at denne krigen må ta slutt».

