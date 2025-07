Ønsker ikke norske myndigheter forsoning med samene?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Til tross for fokus på forsoning, viser handling at næringsinteresser veier tyngre enn hensynet til samisk kultur og reindrift.

I 2023 kom rapporten fra Sannhets – og forsoningskommisjonen, som hadde som formål å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer. Granskningen hadde også et fremtidsrettet formål som var å legge grunnlaget for fortsatt forsoning mellom samer, kvener/norskfinner og majoritetsbefolkningen.

I forbindelse med kommisjonenes arbeid gjorde Professor Emirata i juss, Kirsti Strøm Bull, en ekstern utredning av konsekvenser av fornorskningen på reindriftens rettigheter. Utredningen viser til at reindriftssamenes rettigheter ble svakere gjennom fornorskningsperioden og «deres gamle bruksrettigheter i løpet av fornorskningsperioden redusert til en tålt bruk – eller uskyldig nytterett».

Reindriften utgjør et viktig materielt grunnlag for den samiske kulturen. Lederen for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Inge Even Danielsen påpeker at til tross for at reindriften og menneskene i næringen har opplevd systematiske overgrep og undertrykking i regi av norske myndigheter, ble reindriftens betydning bevisst tonet ned i Stortingets vedtak til rapporten. Forsoning skjer ikke gjennom et dokument eller en unnskyldning alene. Det er første skritt på veien, men forsoning krever vilje til endring og handling. Det er lite som tyder på den type vilje i den norske stats tilrettelegging for industriutvikling i samiske områder.

Urfolk og stater fra hele verden samles denne uka i Genève for å diskutere urfolksrettigheter, med et særlig fokus på samiske rettigheter i Norge. Bakgrunnen er en omfattende rapport fra FNs ekspertmekanisme for urfolks rettigheter (EMRIP) tidligere i år. Rapporten gir flere anbefalinger til Norge om hvordan å overholde samenes rettigheter i saker som gjelder arealinngrep i samiske områder. Dette skjer samtidig som at unge aktivister bæres bort av politiet fordi de forsøker å stoppe gruveselskapets Nussir ASA kommende gruvedrift i Repparfjorden, og Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner reguleringsplanen for det svenske gruveselskapet, Bluelake Mineral og Joma Gruver i Røyrvik kommune til tross for protester fra Sametinget og det berørte reinbeitedistriktet Tjåehkeren Sijte.

Lederen av distriktet, Mats Joma, forteller til NRK at «All aktivitet både oppe og i gruva vil gjøre at reinen trekker der ifra». Likevel konkluderer Kommunal- og distriktsdepartementet i sin pressemelding i forbindelse med godkjenningen « … at forholdene ved Joma Gruver gjør at det bør ligge godt til rette for å ramme inn gruvedriften med tilhørende aktiviteter slik at reindrifta i området kan fortsette på en bærekraftig måte». Det er betimelig å spørre seg hva som gjør at Kommunal- og distriktsdepartementet, ordføreren i Røyrvik kommune, Kennet Tømmermo Reitan (Samarbeidslista / Senterpartiet) og kommunikasjonsansvarlig for gruveselskapet Joma Gruver, Bjarne Håkon Hanssen mener seg mer kompetente i gruvens påvirkning på reindriften enn reindriftsutøvere og Sametinget.

En gjenåpning av Joma Gruver vil ha svært negative konsekvenser for reindriften. At Røyrvik kommune verken tar hensyn til de fagutredningene som viser dette, eller at reguleringsplanen ble vedtatt før konsultasjonene med reindriften var gjennomført bryter med Sameloven, ILO-konvensjon 169, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27 (SP27) og FNs urfolkserklæring. Dette er et eksempel på den type offentlig politikk Sannhets og forsoningskommisjonen tar et oppgjør med.

Det er forståelig at en kommune er bekymret for fraflytting og en svak økonomi, men å fremstille det som at kommunens fremtid står og faller på gruvedriften gjør motargumenter vanskelig, og setter menneskene som presenterer dem i en sårbar situasjon. Et arealinngrep som dette får dramatiske konsekvenser for de berørte i reindriftsnæringen. Røyrvik kommune viser at de er klar over de følelsesmessige belastningene, ved at de aktiverer sitt kriseteam etter at reguleringsplanen ble godkjent. Som førstekandidat til Sametingsvalget for Norske Samers Riksforbund (NSR) i sørsamisk valgkrets Paul Bendikk Jåma fremhever; kommunen signaliserer på denne måten indirekte at alvoret for de berørte er forstått, men de velger likevel å fortsette uten vilje til å rette opp prosessen.

Den norske stat og majoritetsbefolkningen har i denne type saker muligheten til å vise reell vilje til forsoning ved å lytte til menneskene som jobber eller har nær kjennskap til reindriftsnæringen, og anskaffe kunnskap om saker som angår den samiske befolkningen fra samiske kilder og på samiske premisser. Som samfunn står vi ovenfor en skjebnetid hvor vi må ta stilling til hvilke verdier vi ønsker å vektlegge, hvilke sannheter vi lytter til og videreformidler og hvilke vi usynliggjør. Som medmennesker har vi et ansvar. Tiden for konkret handling for forsoning er nå.