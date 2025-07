Trump beordrer frigivelse av Epstein-utskrifter fra retten

– På bakgrunn av den latterlige mengden publisitet rundt Jeffrey Epstein, har jeg bedt justisminister Pam Bondi om å fremskaffe alle relevante storjuryvitnemål, med forbehold om rettens godkjenning, skriver Trump på Truth Social.

– Dette bedrageriet, holdt i sjakk av demokratene, bør avsluttes, nå, skriver Trump i uttalelsen.

Kort tid etter Trumps uttalelse skrev Bondi på X at justisdepartementet skal følge opp anmodningen.

– President Trump, vi står klar til å be retten i morgen om å frigi storjuryutskriftene, skriver hun.

Epstein, en velstående finansmann og dømt seksualforbryter, sto overfor anklager om menneskehandel med mindreårige da han tok sitt eget liv i fengsel i 2019. Han hadde erklært seg ikke skyldig, og saken ble henlagt etter hans død.

Rettsutskriftene som Trump ber om, er ikke de samme som de såkalte kundelistene.

Bondi lovet dokumenter

Under valgkampen lovet Trump å få publisert en mye omtalt «kundeliste» fra Epstein. Den sies å inneholde navnene på en rekke mektige personer som har betalt for seksuell omgang med mindreårige via Epstein.

Tidligere i år sa Trumps justisminister Pam Bondi at hun lovet å avdekke store avsløringer rundt Epstein, blant annet «mange navn» og «mange utskrifter fra flygninger».

– Det dere vil se, forhåpentligvis i morgen, er mange flylogger, mange navn, mye informasjon, sa hun til Fox News 27. februar.

Før det skjer, vil justisdepartementet sikre at alle ofrene er beskyttet, sa Bondi.

Bondi hadde før dette sagt at det finnes en liste med personer som har benyttet seg av Epsteins tjenester, og at denne skulle gjennomgås.

Kundeliste

Mange av Trumps tilhengere mener at den angivelige listen er blitt holdt unna offentligheten for å beskytte USAs elite. De tror også at Epstein ble drept i fengselet, selv om myndighetene har fastslått at han tok sitt eget liv.

I juni konkluderte Bondis departement og FBI med at det ikke finnes noen slik liste. Den fastslo også at Epstein tok sitt eget liv og varslet at det ikke vil bli publisert noen flere dokumenter fra saken.

Nå mener deler av Trumps Maga-bevegelse at Trump ikke er bedre enn sine forgjengere.

Trump og andre i hans administrasjon, deriblant FBI-sjef Kash Patel og nestsjef Dan Bongino, har i årevis nørt oppunder mørke konspirasjonsteorier som har skapt en forestilling om at Trump er mannen som skal redde USA fra «den dype staten».

Trump ut mot sine egne

Trump anklager sine egne tilhengere for å ha viderebrakt falske påstander og sier de er blitt lurt av «det venstreradikale galehuset».

– Deres nye SVINDEL er det vi for alltid vil kalle Jeffrey Epstein-bløffen, og mine TIDLIGERE støttespillere har gått på denne 'drittpraten', med hud og hår. De har ikke lært leksen sin og vil sannsynligvis aldri gjøre det, selv etter å ha blitt lurt av det venstreradikale galehuset i åtte lange år, skrev Trump på Truth Social onsdag.

– La disse sveklingene fortsette framover og gjøre Demokratenes arbeid, ikke engang tenk på å snakke om vår utrolige og enestående suksess, for jeg vil ikke ha deres støtte lenger! Takk for oppmerksomheten rundt denne saken, skrev han videre.

Trump-administrasjonen sparket Epstein-aktor

Trumps anmodning om at Bondi må begjære vitnemålsutskrifter frigitt, kom etter at den føderale statsadvokaten Maurene Comey fikk sparken av justisdepartementet onsdag, uten noen begrunnelse.

Comey, som er datteren til tidligere FBI-direktør James Comey, var en av de ledende i aktoratet i saken mot Epstein og hans mangeårige medhjelper Ghislaine Maxwell, som var tiltalt for å ha utnyttet mindreårige jenter seksuelt i minst ett tiår. Som føderal statsadvokat på Manhattan ledet Comey også saken mot hiphopmogulen Sean «Diddy» Combs.

Faren James Comey fikk sparken av Trump i 2017, i forbindelse med granskingen av mulige forbindelser mellom Russland og personer tilknyttet Trump.

I et notat til sine kolleger torsdag bekreftet Comey oppsigelsen. Når en i hennes posisjon kan miste jobben uten grunn, kan det spre seg frykt blant dem som blir igjen, skrev hun og fortsatte:

– Ikke la det skje. Frykt er tyrannens verktøy og brukes for å undertrykke den frie tanke, skrev hun.

– I stedet for frykt la dette øyeblikket mate flammen som allerede brenner i hjertet til dette stedet. En flamme for rettskaffen indignasjon mot maktmisbruk. For engasjement for jakten på rettferdighet for ofre, og for hengivenhet til sannheten mer enn alt, skrev Maurene Comey.

Trump truer med søksmål

Senere torsdag truet Trump truet med å saksøke The Wall Street Journal og avisens eier Rupert Murdoch etter at avisen publiserte en artikkel om et angivelig upassende brev skrevet av ham til Epstein – et brev som inneholdt en tegning av en naken kvinne.

Artikkelen hevder at notatet til Epstein med Trumps signatur var del av en samling hilsener til Epsteins 50-årsdag i 2003. Avisen opplyser at den har gjennomgått brevet, men har ikke trykket noe bilde av brevet.

«Wall Street Journal trykket et FALSKT brev, angivelig til Epstein. Dette er ikke mine ord, ikke slik jeg snakker. Dessuten tegner jeg ikke bilder. Jeg fortalte Rupert Murdoch at det var svindel, at han ikke burde trykke denne falske historien. Men han gjorde det, og nå kommer jeg til å saksøke skjorta av ham, og hans tredjeklasses avis. Takk for oppmerksomheten rundt denne saken!», skrev Trump på Truth Social.

I et annet innlegg på Trumps Truth Social-konto står det at WSJ ble fortalt av Det hvite hus' pressetalskvinne Karoline Leavitt at brevet ikke var ekte, men at avisen likevel valgte å skrive saken.

Vance: WSJ bør skamme seg

Avisen selv skriver i sin artikkel at det angivelige brevet er grovt, i likhet med brev fra andre i samme brevsamling. Ifølge avisen dreier det seg om en samling som Ghislaine Maxwell hadde laget som 50-årsgave til Epstein. Brevene var samlet i en skinninnbundet bok laget av et navngitt bokbinderi i New York, skriver avisen.

Brevet består av flere linjer med maskinskrevet tekst, plassert innenfor omrisset av en naken kvinne tegnet med tusj, ifølge WSJs beskrivelser.

– Den fremtidige presidentens signatur er en krusete «Donald» under midjen hennes og etterligner kjønnshår, står det i artikkelen.

– Brevet avsluttes med «gratulerer med dagen – og måtte hver dag være nok en vidunderlig hemmelighet», skriver avisen.

Maxwell samlet brevene i boken i 2003, skriver WSJ.

USAs visepresident J.D. Vance rykket ut på X og kalte artikkelen oppspinn.

– WSJ burde skamme seg for å ha publisert det. Hvor er dette brevet? Ville dere ha blitt overrasket over å få vite at de aldri viste oss brevet før publiseringen? Tror noen ærlig talt at dette høres ut som Donald Trump? skriver Vance.

Demokraten Pat Ryan tok også til X og skrev:

– Jeg tror at vi nå vet NØYAKTIG hvorfor Donald Trump nekter å frigi Epstein-dokumentene, skrev Ryan.