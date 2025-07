Trump har fått påvist vedvarende svikt i blodårene i beina

USAs president Donald Trump har fått påvist problemer med beina etter synlige hevelser, opplyser Det hvite hus.

– Dette er en godartet tilstand, heter det i et brev fra Trumps lege, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I brevet skriver presidentens lege at han har påvist kronisk venøs insuffisiens i beina, altså svikt i blodårene, hos presidenten. Brevet ble lest opp av pressesekretær Karoline Leavitt under en pressekonferanse i Det hvite hus torsdag.



Hjertefunksjonen og hjertestrukturen til presidenten skal være normal, mener legen. Presidenten ble undersøkt med ultralyd

Legen har også undersøkt Trumps hånd for et blåmerke, som kun skal være en følge av hyppige håndtrykk.

(©NTB)