Slampoesiens nye hjem

Martine Johansen leder Slam! kollektivet og er klar for å etablere en ny scene for slampoesimiljøet. FOTO: Ingvild Haugan Shrivastava

– Jeg tenkte at dette kunne bety slutten for oss, sier poet Martine My Næss Bech Johansen, som leder Slam! kollektivet, foreningen for slampoesi i Norge.

I over elleve år har Slam! kollektivet møttes den siste torsdagen i måneden på baren Uhørt i den pulserende passasjen Strøget, midt i Oslo sentrum.

Nå legges Uhørt ned. Med det mister slampoesimiljøet det som har vært deres hovedmøteplass de siste elleve årene. I håp om å finne et nytt utested som kunne huse miljøet, delte Johansen et innlegg på sosiale medier, som raskt fikk god respons.