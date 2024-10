Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Kristian» valgte å være åpen om familiens økonomiske situasjon, men tok raskt et valg: – Jeg har holdt meg unna kommentarfeltene, sier han.

Nylig fortalte Dagsavisen om tobarnsfaren «Kristian» (38). Av hensyn til barna valgte han å være anonym. Stående utenfor arbeidslivet klarer han ikke familiens forpliktelser, huset er truet med tvangssalg og familien har ikke mat på bordet hver dag. Mentalt har det vært mørkt, til slutt ble eneste løsning å be en frivillig organisasjon om brød til barnas matpakker. Etter at han valgte å fortelle sin historie, kom hjelpen. Men hets fra bedrevitere er et skår i gleden.

Ba om å få navnet hans

Liza Thorvaldsen i Hjelp oss å hjelpe føler en enorm glede over alle som har strukket ut en hånd til «Kristian» og hans lille familie.

– Da jeg ringte ham for å avtale tid for overlevering av matvarene folk hadde vipset penger til, så jeg en stor glede i øynene hans. Det ble tårer av lettelse hos oss begge, sier hun – samtidig har det blitt mange tanker og lite søvn etter at historien om «Kristian» ble publisert.

– Tobarnsfaren «Kristian» har fått mange støttemeldinger, fine og varme. Men dessverre havner disse for meg i skyggen av, unnskyld uttrykket … jævla bedrevitere. Alle de stygge og unødvendige kommentarene gjør at jeg glemmer fine tilbakemeldinger, og gleden over alle som har hjulpet pappaen, fortsetter Thorvaldsen.

Enkelte sparer ikke på kruttet når kommentarer skal skrives. (Skjermdump Facebook)

Leder av hjelpeorganisasjonen i Østfold tordner over enkelte kommentarer hun har lest og telefoner hun har mottatt.

– Man mister jo rett og slett munn og mæle. Når noen får seg til å si eller skrive at: «Barnevernet burde ha kommet på besøk.» «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn.» «Spør Nav om hjelp.» «Det ‘hjelper’ å stå fram i media» og «Situasjonen er selvvalgt.» Enkelte har også tatt direkte kontakt med meg for å kreve at jeg ga ut navnet hans, slik at man kunne melde ham til barnevernet.

Noen mener media blir brukt, andre foreslår å kontakt Nav for tobarnspappaen som går på arbeidsavklaringspenger. (Skjermdump Facebook)

– Ingen velger det livet frivillig

Dagsavisen har vært i kontakt med tobarnspappaen «Kristian» etter publisering av artikkelen.

– Jeg ble overrasket, takknemlig og rørt over at det finnes så mange snille mennesker. Hjelpen har gjort at vi har mat i kjøleskapet, forteller han.

«Kristian» sliter med angst og har vært i det dypeste mørket. Be om hjelp og stå fram var en stor barriere. Samtidig tok han tidlig et valg etter at artikkelen ble publisert:

– Jeg har holdt meg unna kommentarfeltene, da jeg ikke ønsker å lese negative meldinger som tydeligvis er ment for å trykke meg ned.

Be om hjelp fra en frivillig organisasjon var eneste utvei familiefaren så for å kunne få brød på bordet og matpakker til barna. (Tomm Pentz Pedersen)

Liza Thorvaldsen i organisasjonen Hjelp oss å hjelpe har i mange år bidratt målrettet mot flere grupper i samfunnet som har en utfordrende hverdag. Dyrtiden har de siste årene gjort at økningen i antall mennesker som ber om hjelp, til tider har vært vanskelig å håndtere. Men hun har til gode å oppleve like mange negative tilbakemeldinger som denne gangen.

– Jeg spør dem jeg kaller for bedrevitere: Tror dere personer som er i samme situasjon som «Kristian» har valgt det selv? Ligger søvnløs fordi man ikke har mat til barna sine. Økonomiske mørke skyer over hodet 24/7. Nei, ingen velger det livet frivillig, fastslår Thorvaldsen.

Les også: Foreldres skrekkhistorier fra barnehagen: Ettåringer bindes fast, én voksen med 35 barn, ansatte i tårer (+)

Økonomisk uføre kan ramme alle

Thorvaldsen bruker gjerne seg selv som eksempel på hvor fort livet kan snu, og den økonomiske situasjonen blir veldig vanskelig.

– Jeg hadde alt på stell. Plutselig sto jeg der, alene med fire barn og mye gjeld. Om jeg valgte det selv? Nei, virkelig ikke. Om jeg klarer meg? Ja, vi har mat på bordet. Men med regninger som skal betales samtidig som barna trenger nye klær kan gråten fortsatt ta meg.

---

Medietilsynet: Over én av ti har opplevd netthets

13 prosent har opplevd hetsende eller nedsettende kommentarer på nett det siste halvåret, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. Blant de som har delt sine meninger i sosiale medier, har nær én av tre fått slike kommentarer. Over 50 prosent har sett at andre utsettes for hets og nedsettende kommentarer på nett.

---

– Takk til dere som har tatt seg tid til å bry seg om tobarnspappaens situasjon. Det varmer hjertet mitt, sier lederen av Hjelp oss å hjelpe, Liza Thorvaldsen og avslutter:

– Slutt med negativitet og drittkommentarer om hendelser du i utgangspunktet ikke vet noe om. Verden er tøff nok som den er. De aller fleste av oss gjør så godt vi kan – det er mer enn godt nok.

Les også: Kjemper for mat til barna, en barriere å be om hjelp

Les også: Dropper måltider: – Går allerede på én eller flere ytelser hos Nav

Les også: «Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg