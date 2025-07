EU-enighet om den 18. sanksjonspakken mot Russland

EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier de vil fortsette å øke kostnadene, slik at det å stanse krigen blir den eneste veien videre for Russland. Geert Vanden Wijngaert / AP / NTB

– Den 18. sanksjonspakken mot Russland viser at vi slår direkte mot kjernen av Russlands krigsmaskin, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Sanksjonspakken retter seg mot Russlands bank-, energi- og militærindustrielle sektorer, opplyser hun, ifølge Reuters.

Pakken omfatter et nytt pristak på russisk olje.

Ifølge en dansk diplomat skal G7s pristak på råolje senkes til omtrent 47,6 dollar fatet. Målet er å begrense hvor mye penger Russland tjener på oljeeksport til land som India og Kina.

Sanksjonspakken kommer til tross for at EUs allierte ikke har klart å overbevise USAs president Donald Trump om å støtte planen.

– EU har nettopp godkjent en av sine sterkeste sanksjonspakker mot Russland til dags dato, uttalte EUs utenrikssjef Kaja Kallas.

Slovakia støtter sanksjonene

Meldingen kommer etter at Slovakias statsminister Robert Fico uttalte at landet var klar til å slutte seg til de nye sanksjonene, etter å ha lagt ned veto i flere uker.

Han var først i tvil om å støtte forslaget ettersom han var bekymret for Slovakias gassimport, men i en video publisert på Facebook sier Fico at han har instruert Slovakias representanter til å godkjenne pakken.

Slovakia har fått garantier fra kommisjonen om bistand ved eventuell gassmangel, prisøkninger, transittgebyrer og juridiske tvister.

Flere restriksjoner

I tillegg opplyser tjenestemenn at EU svartelister over 100 flere skip i den såkalte «skyggeflåten», som består av eldre tankskip Russland bruker for å omgå eksportrestriksjoner.

Det innføres også tiltak for å forhindre at de nedstengte gassrørledningene i Østersjøen, Nord Stream 1 og 2, kan tas i bruk igjen.

Blant andre mål blir det innført sanksjoner mot et russiskeid oljeraffineri i India og to kinesiske banker, ettersom EU ønsker å svekke Moskvas forbindelser med internasjonale partnere.

Sanksjonspakken er et svar på Russlands president Vladimir Putins avvisning av en betingelsesløs våpenhvile i Ukraina.

De nye sanksjonene skal formelt vedtas av EUs ministre senere fredag.