Netanyahu avbrutt av demonstranter

– Min far ble drept, min far ble drept, ropte en av demonstrantene gjentatte ganger mens Netanyahu sto urørlig på podiet. Søndag var det ifølge den jødiske kalenderen ett år siden Hamas-angrepet i fjor høst.

Presset mot regjeringen for å gjøre mer for en avtale som sikrer at gislene som fortsatt er i Gaza, blir satt fri, har aldri avtatt. Slektningene av gislene krever en avtale om våpenhvile med Hamas.

Søndag reiser en israelsk delegasjon til Qatar for å delta i nye forhandlinger om gislene i Qatar. Kritikere av Netanyahu anklager ham for å forhale forhandlingene om våpenhvile og gislene.

Tidligere søndag sa forsvarsminister Yoav Gallant at militær innsats alene ikke er nok til å oppnå Israels målsettinger, inkludert å hente hjem gislene.

