Prins Harry fyller 40 langt borte fra kongefamilien

– Jeg var engstelig for å bli 30, men jeg er spent på å bli 40, sier prins Harry i en uttalelse i forkant av 40-årsdagen søndag, til BBC.

– Uansett alder er oppdraget mitt å fortsette å stille opp og gjøre godt i verden, fortsetter prinsen.

Planen hans er å feire merkedagen med familien, kona hertuginne Meghan og deres to barn, før han reiser på en tur med noen av sine nærmeste venner.

Bor i USA

Hertugen og hertuginnen av Sussex, fem år gamle Archie og tre år gamle Lilibet bor i kjendisenklaven Montecito, nær Santa Barbara, i delstaten California på den amerikanske vestkysten.

– Å være pappa er en av livets største gleder, og det har bare gjort meg mer engasjert og mer forpliktet til å gjøre verden til et bedre sted, sier prins Harry videre til BBC.

Men hans positive holdning får sitt motstykke blant kongehuskommentatorer, som merker seg at prinsen fortsatt står utenfor resten av kongefamilien og har liten tro på at han kan komme seg inn i varmen igjen.

Rasisme

Harrys bånd til familien hjemme i Storbritannia har blitt stadig forvitret siden han og hertuginne Meghan sluttet å jobbe som kongelige og flyttet til USA tidlig i 2020.

Det hele ble satt på spissen da paret i et intervju med TV-stjernen Oprah Winfrey hevdet at et høytstående medlem av kongefamilien hadde spekulert i fargen på deres da ufødte sønns hud.

Antydningene om rasisme fikk Harrys bror William, som er kronprins, til å erklære at de kongelige var «i veldig stor grad ikke en rasistisk familie».

Brødrenes bestemor, nå avdøde dronning Elizabeth, satte også et høflig spørsmålstegn ved Harry og Meghans versjon av hendelsen.

– Man kan huske ulikt, sa hun i en uttalelse, og lovet å se på saken.

Selvbiografi

En mulig spiker i kista for bruddet mellom Harry og resten av familien kom i fjor med utgivelsen av hans kompromissløse og ufiltrerte selvbiografi «Spare» (til overs).

Boken ble ansett som et angrep på kongefamilien som institusjon, som fortsatt spiller en viktig rolle i det britiske samfunnet.

Den inkluderer lange beskrivelser av Harrys anstrengte forhold til sin «elskede bror» William, som han betegner som sin «erkefiende», og deres far, kong Charles.

Flere eksperter sier til AFP at de ikke ser for seg at det blir noen forsoning mellom dem.

Tror på gjenforening

– Hans uenigheter med andre medlemmer av kongefamilien ville mest sannsynlig vært løst opp i nå dersom forsoning noen gang var mulig, sier Mark Garnett ved universitetet i Lancaster i Nordvest-England.

I februar sa prins Harry til den amerikanske TV-kanalen ABC at han var sikker på at farens kreftdiagnose kunne gjenforene familien, noen dager etter at han var på et kort besøk hos kongen.

Men da prinsen var i London i mai, var far og sønn på separate arrangementer i nærheten av hverandre, men møttes ikke.

Harry skal også ha takket nei til en invitasjon til å bo på Buckingham Palace under besøket og bodde i stedet på et hotell i London.

Kjølig

Forholdet mellom William og Harry, hvis en gang så nære bånd ble tett knyttet av morens død i 1997, forblir kjølig utad.

De ble sett sammen i begravelsen til dronning Elizabeth i september 2022, men har tilsynelatende holdt avstand til hverandre ved påfølgende begivenheter, inkludert ved kroningen av kong Charles i mai i fjor.

Kongehusforfatter Robert Jobson sammenligner de to brødrene, som angivelig ikke er på talefot, med to hjorter som har låst gevirene sine i hverandres.

– Jeg kan egentlig ikke se for meg en forsoning i nær framtid, sier Jobson.

Kamp mot pressen

Det anspente forholdet mellom de to brødrene skal ha oppstått allerede før Harry giftet seg med skuespilleren Meghan Markle i 2018, og Harry har anklaget sin eldre bror for å være snobbete mot Meghan.

Ekteparet Sussex har i tillegg til spliden med resten av kongefamilien også ført en kamp mot den britiske tabloidpressen de siste årene. Harry sa tidligere i år til ITV at hans kampvilje kommer fra at tabloidene har spilt en «sentral rolle» i å ødelegge forholdet hans til familien.

Han har også stått i en juridisk tvist med det britiske innenriksdepartementet om sikkerheten hans mens han var i Storbritannia, noe som angivelig skal ha frustrert kongen.

Liten støtte

Mens Harry og Meghan har støtte blant folket i USA, har også den britiske offentligheten tilsynelatende valgt side i familiefeiden.

I meningsmålinger knyttet til de ulike kongefamiliemedlemmenes popularitet, holder paret seg nær bunnen av listen. Der har de selskap av den vanærede prins Andrew, hvis koblinger til den avdøde amerikanske overgriperen Jeffrey Epstein har gjort ham til persona non grata.

Derimot er prins William og kona prinsesse Catherine, som tidligere i år meddelte at hun hadde kreft, enormt populære.

Turné

I etterkant av arbeidet i den britiske hæren og oppdragene som kongelig holder prins Harry seg nå opptatt med flere prosjekter, først og fremst i forbindelse med Invictus-lekene han grunnla for militærveteraner med funksjonshemninger. Lekene hadde sitt tiårsjubileum i år. I tillegg driver Harry og Meghan også stiftelsen Archewell.

De to var nylig på en miniturné i Colombia og Nigeria for å rette oppmerksomheten mot psykisk helse, likestilling og inkludering.

Pauline Maclaran, som har skrevet om de kongelige knyttet til forbrukerkultur, sier at slike turer kan foredle parets «merkevare» og gjøre at de forblir relevante.

Men hun advarer samtidig om at det bare er de kongelige titlene som gjør at de skiller seg fra andre kjendiser.

