Mímir Kristjánsson om AAP: – En fattigdomsfelle

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble etablert i folketrygden i 2010. En tidsbegrenset ytelse hvor hensikten er at den som får AAP enten skal over i jobb eller på uføretrygd, avhengig av arbeidsevne. I 2018 ble reglene strammet inn, blant annet med et karensår. I 2022 fjernet Støre-regjeringen karensåret.

– All ære til Arbeiderpartiet og Senterpartiet som fikk fjernet en inhuman ordning. Nå håper jeg «ryddejobben» blir fullført.

Det sier Mímir Kristjánsson (Rødt). Partiet fremmer nå flere forslag til endringer i AAP-ordningen. Deriblant økt minstesats, opptrappingsplan, opptjening, kravet til meldekort, månedlig ytelse og normtiden på tre år.

– Altfor mange som mottar arbeidsavklaringspenger opplever trenering av sin sak og blir gående i Nav-systemet i altfor mange år. På en ytelse de ikke kan leve av, reagerer Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen.

– Ytelse under EUs fattigdomsgrense

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er den dårligste av velferdsstatens mangeårige ytelser, sier Kristjánsson i Rødt:

– Det er en fattigdomsfelle. 158.539 mennesker mottok AAP i 2024. Mange av disse må ta til takke med en ytelse som ligger under EUs fattigdomsgrense. AAP-ordningen er vesentlig dårligere enn både uføretrygd og pensjon. Dårlig på mange måter, spesielt unge på AAP som får kun 2/3 av grunnbeløpet i folketrygden.

Forskjellen på minstesats i AAP og uføretrygd er for en enslig 5.044 kroner i måneden. — Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen.

Utbetalingsfrekvens og kravet til meldekort for personer som er i AAP-ordningen er også noe som må endres, mener Kristjánsson.

– Trygd, pensjon og lønn utbetales en gang i måneden. Alle regninger kommer som månedlige oppgjør, av en eller annen grunn utbetales AAP annenhver uke. Dette må endres.

For å få utbetalt arbeidsavklaringspenger (AAP), må du sende meldekort hver 14. dag.

– Helt unødvendig, og noe som medfører et byråkrati i Nav man fint kunne ha klart seg uten. Selvfølgelig skal mottakere melde fra om behandling og arbeidstrening, men ikke hver fjortende dag, fastholder Rødt-politiker Mímir Kristjánsson og fortsetter:

– Jeg har snakket med folk som er i midt i en kreftbehandling og har glemt å sende inn meldekort. Brått står de uten penger i flere dager. Det er rett og slett brutalt. Hyppigheten til kravet for meldekort må endres, og konsekvensene hvis man glemmer det fjernes. Har du fått innvilget AAP er du syk, å pålegge folk mye byråkrati gjør dem i alle fall ikke friskere.

---

ARBEIDSAVKLARINGSPENGER (AAP)

En økonomisk støtteordning fra Nav for personer som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte. Formålet med AAP er å sikre inntekt mens du får hjelp til å komme tilbake i arbeid gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller annen oppfølging.

Du kan ha rett til AAP hvis:

Arbeidsevnen din er nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade.

Du trenger behandling eller hjelp fra NAV for å komme tilbake i arbeid.

Du har vært medlem i folketrygden sammenhengende i minst 5 år før du søker.

Du kan få 66 prosent av inntekten din inntil 6G, det tilsvarer 491.151 kroner.

Du er mellom 18 og 67 år.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ble innført 1. mars 2010 til erstatning for ytelsene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Nav/Regjeringen

---

Les også: Dette får etterlatte av din pensjon når du dør (+)

– Bankene vil ikke ha deg som lånekunde

Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen, mener Rødts viktigste forslag er å få hevet AAP-ytelsen og sidestille minstesatsene med uføretrygd.

– Forskjellen på minstesats i AAP og uføretrygd er for en enslig 5.044 kroner i måneden, forteller Thoresen og trekker også fram manglende rettigheter på pleiepenger.

– Syke foreldre har i dag ikke de samme rettigheter til å kunne ta seg av sine barn om de blir syke, som friske foreldre i arbeid. Som AAP-mottaker opparbeider du deg ikke rettigheter på pleiepenger. Dette kan ikke være lovlig sett ut ifra et likestillings- og diskrimineringsperspektiv? Hva sier EØS rett om dette tro?

Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen. (Pernille Vestengen)

Forslaget fra Rødt kan være en god start på endringer som virkelig er etterlengtet. Men vi trenger så mye mer, fortsetter lederen for AAP-aksjonen og trekker fram utfordringene AAP-mottakere har med å få lån i banker.

– Bankene vil ikke ha deg som lånekunde da de ser på AAP som en «usikker inntekt». De aller fleste som mottar AAP har et langt yrkesaktivt liv bak seg. De har egen opptjening og kan motta opp mot maks nærmere 500.000 kroner i året. Men til tross for dette mister de muligheten som syk, og AAP-mottaker til å ta vare på egen bolig – kunne selge, refinansiere eller kjøpe billigere bolig, forklarer hun og viser til foreningens egen undersøkelse.

– Den største byrden som AAP mottaker er vel at du er syk. Som syk opplever du ofte at du ikke blir trodd på av verken Nav, helsevesen eller samfunnet ellers. Du blir stående i helsekøer, venter på utredning og behandling og venter på at Nav skal konkludere i din sak. Det er så mye her som ligger langt utenfor AAP-mottakers kontroll, men det er du som syk som må bære alle konsekvensene av et dårlig fungerende helsevesen og Nav-system, fastholder Thoresen.

Les også: – Folk tror du er hjerneskadd når du er litt annerledes i ansiktet

AAP-mottakere i skjærsilden

Ifølge en undersøkelse fra AAP-aksjonen tar det mye lengre tid for syke mennesker å bli ferdig avklart for uføretrygd enn de får stønad for.

– Vi vet at lovens makstid på tre år som AAP-mottaker ikke holder. Vår undersøkelse sier at det i snitt tar 7,5 år å bli ferdig avklart til en uføretrygd. Loven bør endres og tid bør ikke være et tema. Det er helsevesenet og Nav som bestemmer tiden i et AAP-løp, fremhever Thoresen.

AAP-mottakere er en underklasse i Nav-systemet, og befinner seg i «skjærsilden». — Mímir Kristjánsson (Rødt).

Thoresen i AAP-aksjonen etterlyser ny lovgivning for Nav, og arbeidsrutiner som tar vare på enkeltmenneske og ikke utsetter det for mer negativt stress og usikkerheten.

– Det er mye sorg og fortvilelse som følger dem som blir syke og uføre, men dette settes det aldri søkelys på, dette prater vi ikke om. Nav har alltid arbeid som mål. Syke har målet om å bli friske. Nav har kun arbeidsrettede tiltak eller arbeidsmarkedskurs som sine virkemidler. Det er ikke dette syke mennesker trenger. Vi trenger hjelp til å mestre ny hverdag, sier hun og fortsetter:

– Vi trenger livshjelp til å kunne ta vare på den rest-helse vi eventuelt sitter igjen med. Syke må ut av Nav. Dette systemet er for friske mennesker. Del opp hele Nav igjen. La oss få tilbake Aetat, sosialkontor og trygdekontor med sin spisskompetanse. Og sist, men ikke minst, se å få åpnet opp Nav-kontorene igjen så folket kan få veiledning og hjelp til riktig tid – og møte et fysisk menneske som både kan se deg og snakke med deg.

Rødts «Representantforslag om arbeidsavklaringspenger det går an å leve av» skal behandles før sommeren, forteller stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson, som ikke sparer på kruttet når han beskriver dagens ordning:

– Årsaken til at AAP-ordningen er mye dårligere enn andre ytelser, mener jeg er en utpreget mistanke om at flere snylter. Derfor en streng kontroll. AAP-mottakere er en underklasse i Nav-systemet, og befinner seg i «skjærsilden». Mange mottakere av arbeidsavklaringspenger jubler når de får uføretrygd – noe som høres helt merkelig ut – men da er man endelig ferdig med meldekortene, tvilen og presset.

---

RØDTS REPRESENTANTFORSLAG OM ARBEIDSAVKLARINGSPENGER (AAP)

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å øke minstesatsene i AAP-ordningen til samme nivå som for uførepensjon.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en opptrappingsplan for arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre relevante ytelser, slik at ingen som lever på velferdsstatens ytelser, må leve i fattigdom.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag som likestiller AAP med uføretrygd i opptjeningen av for eksempel pleiepenger.

Stortinget ber regjeringen redusere rapporteringskravene til AAP-mottakere, blant annet ved å redusere hyppigheten av eller fjerne kravet om meldekort.

Stortinget ber regjeringen gjøre arbeidsavklaringspenger om til en månedlig ytelse.

Stortinget ber regjeringen instruere Husbanken til å heve inntektsgrensene for bostøtte.

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å fjerne normtiden på arbeidsavklaringspenger på tre år.

Stortinget.no

---

Les også: Myndin Nerdrum: Sårbarhet i klassisk innpakning (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)