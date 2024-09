Uværet herjer: – Flere skredhendelser er forventet

De siste årene har det blitt mer ekstremvær i Norge. Ifølge Norsk Naturskadepool ble det i 2023 satt rekord i naturskadeerstatninger. Ekstremværet «Hans» sto alene for over to milliarder kroner i erstatningsutbetalinger i fjor.

Nå ber forsikringsselskapet If folk om å forberede seg på at det kan komme mye vann, som kan trenge inn i kjellere og andre steder rundt boligen.

– Når store nedbørsmengder rammer tettsteder og byer blir det gjerne mye overvann, opplyser If. Styrtregn er mer utfordrende disse stedene enn i mer landlige omgivelser, fordi vannet samler seg i gater og veier uten å kunne trenge ned i grunnen, skriver forsikringsselskapet If i en pressemelding mandag morgen.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå for flom for store deler av Østlandet og Midt-Norge, og oransje nivå for Innlandet og Sør-Trøndelag. Gult nivå betyr at det kommer mye nedbør. Oransje nivå betyr svært mye nedbør.

Et oransje farenivå betyr at flom og skred kan påvirke fremkommelighet og føre til ødeleggelser på vei, jernbane og bebyggelse.

Ifølge direktoratet betyr det at små og bratte vassdrag, elver, bekker og skråninger kommer til å reagere raskt og være spesielt utsatt for flom og skred – og ikke bare de store elvene som Glomma og Gudbrandsdalslågen.

NVE har sendt ut farevarsel på gult, og på oransje nivå i disse områdene. ((Skjermdump NVE))

Mandag og tirsdag er det varslet inntil 80 millimeter nedbør i løpet av 24 timer i de mest utsatte områdene i Innlandet og Sør-Trøndelag. Faren for flom øker utover ettermiddagen mandag og inn i natten, melder Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er også sendt ut farevarsel for jord- og flomskred på oransje nivå i samme område som det er sendt ut varsel for flom.

– Flere skredhendelser er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget, skriver NVE på sine sider.

Lurt å gjøre tiltak

Kommunikasjonssjef i If, Ellen Paulsen, sier det er grep man kan ta som privatperson for å minimere faren for vannskader.

– Vær forberedt på at det kan komme store vannmengder. Sørg for at avløp, kummer og rister på egen tomt og ute i veien er åpne, så vannet får fritt leide. Fjern kvist, kvast og blader som ligger rundt. Hvis de blir dratt med av vannet, kan de bidra til å tette igjen kummer og sluk, sier Paulsen i en pressemelding.

Ellen Paulsen, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If. (If )

Paulsen sier også at det kan være lurt å flytte ting opp fra kjelleren om man vet at boligen er utsatt for oversvømmelse ved styrtregn. I tillegg kan det være lurt å flytte bilen til et sted der den er trygg fra vannmengdene.

---

Slik forbereder du deg på styrtregn

Sørg for at avløp, kummer og rister er åpne slik at vannet har fritt leide.

Sjekk at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall eller andre gjenstander.

Fjern store kvister og gjenstander som kan hindre fri vannføring.

Rydd hagen for møbler og andre løse gjenstander.

Flytt gjenstander i kjeller opp i en overliggende etasje og i garasjen opp fra gulvet eller et tørt/trygt sted.

Flytt bil, bobil og/eller campingvogn til et sted vannet ikke kan nå.

Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.

Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter.

Kilde: Forsikringsselskapet If

---

– Hvis du vet at du er spesielt utsatt for vanninntrengning utenfra når det regner mye, ville jeg båret opp ting fra kjelleren til en tryggere etasje. Vi anbefaler også at bil, bobil, campingvogn og lignende flyttes til et sted vannet ikke kan nå, sier Paulsen.

Kolonnekjøring på RV7 Slik så det ut ved Nesbyen da Hallingdalselven steg kraftig etter store nedbørsmengder i august 2023. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Utbetalte milliarder

I tillegg til å gjøre grep på, eller i nærheten av egen eiendom, sier Paulsen i If forsikring at det kan være lurt å tenke seg om hvis man skal ut og kjøre bil.

– Hvis du er i tvil, ikke ta sjansen på å kjøre i vannet. Det er ikke så mye som skal til for å ødelegge for eksempel elektronikk i en bil. Vannet trenger raskt inn i kanaler, motor og kupé, sier hun, som også vil anbefale deg å holde lavere fart enn vanlig og sørge for god avstand til bilen foran, sier Paulsen.

Ifølge klimaeksperter og meteorologer må folk på Østlandet forberede seg på enda mer styrtregn i årene fremover.

– Styrtregn har som kjennetegn at det kommer mye vann på kort tid innenfor et relativt lite område. Ofte kan du stå i øsende regn og se solen skinne bare noen hundre meter lenger bort, sier Ellen Paulsen i If.

Skader på bolig som følge av overvann kan fort blir flere hundre tusen kroner. Bare i 2023 utbetalte forsikringsselskapene erstatning etter vannskader på private boliger og innbo for nesten 5,1 milliarder kroner, viser tall fra bransjeorganisasjonen Finans Norge. Skader etter styrtregn er dekket på bolig-, bygnings-, bilkasko- og innboforsikringene, skriver If i en pressemelding.

Kan bli like store skader som etter «Hans»

– Det er fortsatt tid til å gjøre forebyggende tiltak, som å rydd stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Flytt hagemøbler og verdisaker vekk fra områder som kan bli oversvømt. Dette gjelder også eiere av campingvogner, biler, og bønder som har rundballer liggende på utsatte områder, sier flomvakt Thomas Væringstad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Ekstremværet Hans førte til både storflom, skred og stormskader i august i fjor. Flommen gjorde større skade enn «Vesleofsen» i 1995 som var den største registrerte flommen i Naturskadepoolens historie før Hans.

Skader etter ekstremværet Hans Hønefoss sentrum og områdene rundt ble rammet av ekstremværet Hans i 2023. (Ole Berg-Rusten/NPK)

Dalførene Hallingdal, Gudbrandsdalen og Valdres ble særlig hardt rammet. Gjennomsnittserstatningen i Hallingdal er på nesten en halv million kroner. Det er høyere enn vanlig for slike skader. Erstatningene gjelder skader på bygninger og innbo etter naturskadeforsikringsloven. Skader på blant annet biler og båter kommer i tillegg til naturskadetallene.

– Slik det ser ut nå er det ikke ventet like mye regn som under ekstremværet Hans, men de områdene som blir truffet av regnet, vil kunne få like store skader som ekstremværet Hans førte til, sier Væringstad.

