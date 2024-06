«Trump-hvisker» og Putin-kritiker på vei til å bli Natos nye leder

Nato har i flere år vært på jakt etter Jens Stoltenbergs etterfølger. Han skulle i utgangspunktet ha gått av i 2022 da hans andre mandatperiode var over. Men problemer med å finne en erstatter i en tid med krig i Ukraina og store internasjonale spenninger, endte med at han sa ja til flere forlengelser.

Nå kan en lettet Stoltenberg etter alt å dømme ønske Rutte velkommen til å ta over kontoret hans i Nato-hovedkvarteret i Brussel 1. oktober.

Rutte er kjent som en av Ukrainas mest trofaste støttespillere, samtidig som han er en av president Vladimir Putins argeste kritikere.

Han mener at Russland er nødt til å lide nederlag i Ukraina for at Europa skal kunne gå en trygg framtid i møte.

– Ikke vær naive

Synspunktene hans er sterkt påvirket av nedskytingen av et passasjerfly over Ukraina i 2014, som Nederland anklager Russland for, og som krevde 298 liv, 196 av dem nederlendere.

Nato må være mektig nok til å stå imot Russland, og EU-ledere må ikke være naive når det gjelder Putin, insisterer han.

– Han kommer ikke til å stanse i Ukraina hvis vi ikke stopper ham nå. Denne krigen er større enn Ukraina selv. Det handler om å opprettholde den internasjonale rettsordenen, sa Rutte da han talte i FN i september 2022, sju måneder etter at Russland gikk til angrep på Ukraina.

Roet ned Trump

Den 57 år gamle nederlenderen er også kjent for å være en smidig diplomat og for å ha en heldig hånd med mannen som i høst igjen kan bli valgt til USAs president – Donald Trump.

I snart seks år har Rutte hatt kallenavnet «Trump-hviskeren», ifølge magasinet Politico.

Bakgrunnen er at Rutte skal ha fått Trump til å roe seg ned under et møte i Natos hovedkvarter i juli 2018. Det skjedde etter at han sporet av en diskusjon om Georgia og Ukraina med en «tirade» om at USA vil gå sin egen vei hvis ikke andre Nato-land bruker mer penger på militæret.

Både Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel forsøkte å overbevise Trump om at det ikke var så ille stilt, men det var Nederlands statsminister Rutte som «reddet situasjonen», forteller Timo Koster, en tidligere Nato-direktør som i likhet med Rutte er fra Nederland.

Ruttes metode var å forsikre Trump om at forsvarsbudsjettene allerede hadde økt, for så å gi Trump æren for det – en sannhet med store modifikasjoner, ifølge Politico.

Donald Trump (t.v.) og Mark Rutte i juli 2018, da president Trump ønsket statsminister Rutte velkommen til møte i Det hvite hus. (Susan Walsh/AP)

Overbeviste Erdogan og Orban

Noen timer senere holdt Trump en pressekonferanse der han snakket engasjert om sitt vidunderlige opphold i Brussel og hvilke fantastiske framskritt han hadde gjort.

På den store sikkerhetskonferansen i München i fjor sa Rutte dessuten at det må være slutt på «klaging og sutring» om Trump, og at Nato-landene i stedet må bruke mer penger på forsvar og produksjon av ammunisjon.

Rutte må også ha gjort et godt inntrykk da han besøkte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i slutten av april, og da han for få dager siden møtte Ungarns president Viktor Orban på sidelinjen av det uformelle EU-toppmøtet. Møtene endte med at de to skeptiske lederne snudde og ga grønt lys for at Rutte blir Nato-sjef.

Rutte, en moderat høyrepolitiker, har i likhet med Stoltenberg en lang politisk karriere bak seg i sitt eget hjemland. Han ble statsminister for første gang i 2010 og har greid å beholde makten helt fram til årets valg, da ytre høyre gikk av med seieren.

Men allerede i fjor kunngjorde han at han gir seg i politikken.

EU-forhandler

I løpet av sine 14 år som statsminister har han gått fra å være mest opptatt av innenrikspolitiske saker til å bli en av EUs fremste forhandlere både når det gjelder asyl- og innvandringspolitikk, gjeldsproblematikk og tiltak under koronapandemien.

Med Rutte ved roret har Nederland dessuten økt forsvarsbudsjettet til over 2 prosent av bruttonasjonalproduktet, slik Nato-landene er blitt enige om å gjøre. Han har også sørget for å levere jagerfly, artilleri, droner og ammunisjon til Ukraina, samtidig som han har investert tungt i Nederlands eget forsvar.

I tillegg til å framstå som sjarmerende og avslappet er Rutte også kjent som et vanemenneske. Han bor alene, har levd hele sitt liv i Haag og tenkte kanskje å undervise etter den politiske karrieren. Når han likevel ønsker å tre inn i en internasjonal toppstilling, viser han til krigen i Ukraina som en viktig årsak.

Rutte har også uttrykt stor respekt for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, blant annet i et Reuters-intervju i april, der han mintes deres første møte for fem år siden.

– Det var klart allerede da. Dette er en mann med et oppdrag … Jeg er overbevist om at Ukrainas suksess i stor grad er avhengig av den psyken han viste fra første stund, sa Rutte.

Klart i juli

Når det gjelder Putin, mener han at den russiske presidenten ikke er så sterk som han framstår.

– Ikke overvurder Putins mentale styrke. Jeg har snakket mye med den mannen. Han er ingen sterk mann, han er ingen sterk fyr, har Rutte uttalt.

Rutte har blant annet snakket direkte med Putin flere ganger i forbindelse med nedskytingen av passasjerflyet over Ukraina.

Formelt er Rutte først ventet å bli valgt til Natos nye toppsjef under forsvarsalliansens toppmøte i Washington i juli. Det eneste av Natos 32 medlemsland som fortsatt står i veien, er Romania, som har nominert sin egen kandidat, president Klaus Iohannis.

Men trolig er det bare et tidsspørsmål før han trekker seg. Muligens skjer det allerede torsdag ettermiddag når Iohannis har varslet en uttalelse om saken.

---

Fakta om Mark Rutte

Mark Rutte (57) er Nederlands lengstsittende statsminister – 14 år – fra 2010 til 2024. Han har ledet fire ulike koalisjonsregjeringer og var før det statssekretær i flere departementer.

Tilhører Folkepartiet for frihet og demokrati (VVD), et liberalt og konservativt høyreparti.

Utdannet historiker og var allerede som student engasjert i politikk, som leder for VVDs ungdomsparti.

Etter studiene jobbet han flere år i selskapet Unilever, blant annet som HR-sjef, der han ledet flere omstillingsprosesser.

Født i Haag 14. februar 1967 og er yngst av åtte søsken og halvsøsken. En av hans storebrødre døde av aids på 1980-tallet, noe han sier fikk ham til å innse at man kun får én sjanse i livet.

Er ugift og har ingen barn.

Har overlevd politisk tross flere skandaler. I juli i fjor ble det klart at han ville gi seg i politikken etter høstens valg.

Regnes som en alliansebygger, men uten de store visjonene. Han er også blitt kritisert for å være mer opptatt av makt enn prinsipper.

Kjent som «Mister Normal» – en mann med beina på jorda, som fortsatt bor i bydelen han vokste opp i, og som sykler til jobben og insisterer på å tørke opp sitt eget kaffesøl.

Kilder: Store norske leksikon, Wikipedia, Guardian

---

