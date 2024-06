Melby utfordrer Støre: – Bør ta lederskap i kampen for Ukraina

Partileder Guri Melby brukte tid på sikkerhetspolitikk da hun onsdag inviterte til en oppsummering av det politiske halvåret.

Hun minnet om at det er flere internasjonale initiativ for å støtte Ukraina, for eksempel fra Tsjekkia og Estland.

– Det er bra. Men Norge bør ikke bare dilte etter andre land, men ta lederskap i kampen for Ukraina, sa Melby.

– Gi direkte til militærindustrien

Hun la fram følgende forslag, som hun utfordret statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til å følge opp:

Norge bør gi penger direkte til Ukrainas militærindustri, samt sørge for at Nammo og Kongsberggruppen øker produksjonen her hjemme for å møte Ukrainas behov så langt det lar seg gjøre.

Bakgrunnen er at Ukraina først og fremst trenger ammunisjon i det som er en industriell utmattelseskrig, påpekte Melby. Hun viste til at Ukraina sier deres kapasitet til våpenproduksjon er tre ganger høyere enn det de klarer å produsere i dag, men at de mangler finansiering.

– Vi har enorme muligheter til å bistå, og er et av få land med finansielle muskler som faktisk kan være avgjørende for utfallet av krigen, sa Melby.

Satser på klima, skole og skatt

Venstre-lederen går inn i sommeren med stabile meningsmålinger i ryggen. Siden i fjor høst har partiet i gjennomsnitt ligget på mellom 5 og 6 prosents oppslutning.

– Det er et drøyt år til stortingsvalget, og vårt mål er å fortsette veksten og skifte ut regjeringen, sa Melby.

Hun pekte på klima- og naturkrisen, utdanning og skattepolitikken overfor næringslivet som noen av partiets hovedsaker i tiden fram mot valget.

