Sverige og Finland skal få krisehjelp fra Nato via Norge: – Blir utrolig viktig

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Skulle det skje noe alvorlig i Sverige, blir Norges kontakt vestover utrolig viktig. Kontaktmulighetene inn til Norge fra havet er jo nesten uendelige, sier Sveriges statsminister Ulf Kristersson til NTB.

Han er i Bodø for å planlegge framtidens Nato-forsvar i Nord-Norden sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Finlands president Alexander Stubb.

For begge nabolandene har kystveien inn til de sentrale områdene gått via Østersjøen. Med Nato-medlemskapet og samarbeidet med Norge åpnes det opp nye muligheter.

– Vi er så vant i Sverige til å tenke nord-sør. Nå må vi også tenke på hjelp som kommer inn via Norge, som videre skal ta seg videre inn i Sverige. Nå blir den øst-vestlige logistikken veldig viktig, sier Kristersson.

Støre: – Må komme havveien i en krise

De tre statslederne dro onsdag kveld ut i et kystvaktskip utenfor Bodø. Torsdag starter dagen med en felles joggetur, før de skal besøke Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

Støre sier at de skal planlegge for hvordan logistikken mellom landene skal fungere.

– Våre allierte, som skal bistå Norge i en krise, må komme havveien for å komme hit. USA er størst, men det er også hjelp fra Storbritannia, Tyskland, Nederland og Frankrike som må komme over havet, sier Støre til NTB.

– Skal disse i en krisesituasjon nå Sverige og Finland, så er det jo fra havet og via Norge. Så det må vi snakke grundig om, sier han.

Veier og jernbane

Det foregår allerede diskusjoner om dette mellom landenes forsvar, men Støre har invitert sine nordiske kollegaer for å løfte det til et politisk nivå. Han slenger ut noen åpne spørsmål:

– Hva betyr havperspektivet Norge har, innlandsperspektivet Sverige og Finland har? Hva betyr det for sivil infrastruktur? Veier, jernbanene for at vi skal kunne være til nytte for hverandre?

Regjeringen har allerede i revidert nasjonalbudsjett satt av penger til å ruste opp veier inn mot grensene og til flere krysningsspor på Ofotbanen mellom Narvik og riksgrensen.

Les også: Ekspert: – Putin kjenner seg isolert

– Norge blir ruten vi vil bruke

Finlands president Alexander Stubb sier til NTB at infrastrukturen som finnes i Norge er veldig viktig for dem.

– Vi har 1340 kilometer med grense til Russland og så har vi Østersjøen ved den sørlige og vestlige delen av kysten vår, sier han.

– Om vi av noen grunn skulle få en situasjon der vi ikke skulle få gjennom logistikk via Østersjøen, så blir Norge ruten vi vil bruke, sier han.

Kristersson mener at Nato-utvidelsen åpner et veldig stort potensial for å forsvare hele området.

– Tradisjonen og geografien har jo ført til at vi har forberedt oss på ulike vis. Nå kan vi føre sammen alle ressursene, det vi har til havs, det vi har i luften, det vi har i ubåter og det vi har på bakken, sier han.

Les også: Trump truer med Nato-exit. Men det ligger en forklaring bak (+)

Les også: Utfordrer Støre: – Bør ta lederskap i kampen for Ukraina

Les også: Kan F-16 hjelpe Ukraina å gjenerobre Krim?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen