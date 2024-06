Kaller Putins besøk for «nødsituasjon»: – Han kjenner seg isolert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette har skapt en nødssituasjon for Russland. Da prøver man å finne de partnerne man trenger, som Nord-Korea, sier Russland-kjenner Malcolm Dixelius til svensk TV 4.

Han viser til de omfattende sanksjonene fra Vesten, som kom i kjølvannet av Russlands fullskala invasjon av naboen Ukraina i februar 2022.

Russlands president Vladimir Putin ankom natt til onsdag lokal tid Nord-Korea, på det som er hans første besøk i det lukkede landet siden år 2000. Da var Putin helt fersk i presidentstolen. Under det ferske besøket ble Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un enige om å undertegne en avtale om «omfattende strategisk samarbeid».

– Putin kjenner seg isolert, men forsøker med dette Nord-Korea-besøket å vise at han ikke er det, mener Dixelius.

Russland-kjenner Malcolm Dixelius har bakgrunn som journalist, forfatter og dokumentarfilmskaper. Sammen med den russiske journalisten og forfatteren Andrej Konstantinov har han skrevet bøkene «Rysslands undre värld» og «Maffians Ryssland». (Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons)

Vladimir Putins formål med møtet

Professor John-Nilsson Wright ved Cambridge University’s Centre for Geopolitics deler dette synet.

– Putins tur til Nord-Korea er åpenbart et forsøk fra Putin på å vise at Russland ikke er isolert. Og det gir i tillegg Russland en mulighet til å undergrave det internasjonale sanksjonsregimet, sier han til Sky News.

Han støttes av seniorforsker Flemming Splidsboel Hanssen ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

– Putin og Kim Jong-un vil vise at de ikke isolerer seg, at de prioriterer hverandre og at de kan møte andre statsledere, sier Splidsboel-Hansen til dansk TV 2.

Danske Flemming Splidsboel Hansen følger russisk politikk tett. (Inge Lynggaard Hansen/Lynggaardhansenfoto.dk)

John Nilsson-Wright mener imidlertid at Putin bør utvise forsiktighet.

– Besøket kan framprovosere en reaksjon fra Sør-Korea. Russland og Sør-Korea har selv et økonomisk forhold til hverandre, sier han.

Russlands president Vladimir Putin besøkte Nord-Korea for første gang på 24 år. Her med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. (Vladimir Smirnov/AP)

Kenneth R. Weinstein ved den konservative tankesmia Hudson Institute kommenterte også Putins besøk da han gjestet USA-seminaret til Norsk utenrikspolitisk institutt tirsdag. Weinstein snakket blant annet om USAs utenrikspolitiske forhold til Asia.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at Putin nedverdiger seg til å forhandle med en slyngelstat som Nord-Korea, sa Weinstein.

Les også: Putin hyller Nord-Koreas støtte til Ukraina-krigen

Stoltenberg: – Viser hvor avhengig Putin er av autoritære land

Han tror russerne gjør seg selv en bjørnetjeneste med tanke på Kinas forhold til Nord-Korea. Russlands forhold til Kina er blitt stadig viktigere etter russernes fullskala invasjon.

– Det er langvarige nasjonale spenninger mellom Kina og Nord-Korea, spenninger som går flere hundre år tilbake i tid. Kinas leder Xi Jinping var for eksempel tungt involvert da FN innførte sanksjoner mot Nord-Korea i 2017. Det blir interessant å følge utviklingen i dette, sa Weinstein.

FNs sikkerhetsråd vedtok enstemmig sanksjoner mot Nord-Korea i desember 2017, som svar på landets atomvåpenprogram. Sanksjonene innebar blant annet kraftige kutt i oljeimporten, ifølge NTB. Også Kina stemte for.

Kenneth R. Weinstein jobber for tankesmia Hudson Institute. Her hos Nupi i Oslo tirsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har vært inne på samme spor som ekspertene. Stoltenberg sa mandag at Vladimir Putin har blitt avhengig av autoritære lands støtte etter invasjonen av Ukraina.

– Det viser hvor avhengig president Putin og Moskva nå er av autoritære land over hele verden, sa Stoltenberg i en tale ved Wilson Center i Washington D.C.

– Deres nærmeste venner og de største støttespillerne for den russiske krigsinnsatsen, angrepskrig, er Nord-Korea, Iran og Kina.

Stoltenberg la til at Nato er bekymret over mulig russisk støtte til Nord-Koreas rakett- og atomprogram.

Les også: General: – På tide å gi Putin klar beskjed

Les også: Ekspert: – Putin er persona non grata. Og det vet han (+)

Les også: I en «ukjent» by viser Nato muskler. Målet er å skremme Putin (+)

---

Fakta om Vladimir Putin

Vladimir Vladimirovitsj Putin ble født i Leningrad, nå St. Petersburg, 7. oktober 1952.

Tidligere KGB-agent. I 1998 ble han sjef for den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Ble i 1999 utnevnt til statsminister av president Boris Jeltsin. Da Jeltsin gikk av 31. desember 1999, ble Putin fungerende president.

Ble formelt valgt til president i 2000 og gjenvalgt for en ny fireårsperiode i 2004.

I 2008 ble han statsminister under president Dmitrij Medvedev. I henhold til grunnloven kunne ikke russiske presidenter sitte i mer enn to perioder på rad.

I mars 2012 ble han igjen valgt til president for seks nye år.

Putin ble i 2018 gjenvalgt for en ny seksårsperiode med nesten 77 prosent av stemmene, ifølge de offisielle resultatene.

En grunnlovsendring i 2020 gjorde det mulig for Putin å beholde makten helt til 2036.

I februar 2022 invaderte Putin Ukraina med store militære styrker.

I mars 2024 ble Putin gjenvalgt som president med minst 87 prosent av stemmene etter at alle reelle opposisjonskandidater var utestengt fra valget.

(Kilder: NTB, AFP, The New York Times)

Vladimir Putin har sittet ved makten i Russland siden år 2000. (Pavel Bednyakov/AP)

---