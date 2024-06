Medvedevs nye trussel: – Gjør livet i Vesten til et mareritt

– Vi bør sikte mot å gjøre så mye skade som mulig på de landene som har innført disse restriksjonene mot vårt land og våre borgere, tordner Dmitrij Medvedev på sin egen Telegram-kanal. Reuters og Russlands statlige nyhetsbyrå Tass har også omtalt saken.

Onsdag varslet USA sanksjoner rettet mot 300 mål i Russland, inkludert børsen i Moskva. Pakken med sanksjoner mot Russland sikter mot å hindre den russiske krigføringen mot Ukraina. I kjølvannet av beskjeden falt rubelen til sitt laveste nivå på tre uker.

Russland bør være bibelsk i sitt svar på Vestens sanksjoner, mener Medvedev.

– De snakker ofte høyt om desinformasjon og «fake news» fra Russland. Vel, vi bør svare ved å gjøre livet i Vesten til et permanent mareritt, der de ikke kan skille mellom fiksjon og virkelighet. Vi må påføre uvennlige land maksimal skade, mener Medvedev, som var Russlands president i perioden 2008-2012 og statsminister i perioden 2012-2020.

Meldingen fra USA: – Vi reduserer Russlands evne

Han legger blant annet til at Russland bør sikte mot å ødelegge vestlig «energi, industri, transport, banker og sosiale tjenester».

Målet med sanksjonene er blant annet å gjøre det vanskeligere for utenlandske banker å samarbeide med Russland, skriver NTB.

– Dagens handlinger rammer deres gjenværende tilgang til internasjonalt materiale og utstyr, inkludert deres avhengighet av kritiske forsyninger fra tredjeland, sa USAs finansminister Janet Yellen i en uttalelse om sanksjonene.

Dmitrij Medvedev satte ikke pris på nyheten som ble levert av USAs finansminister Janet Yellen. (Anna Rose Layden/Reuters)

– Vi øker risikoen for finansinstitusjoner som medvirker til Russlands krigsøkonomi og eliminerer veier for unndragelse, og reduserer Russlands evne til å dra nytte av tilgang til utenlandsk teknologi, utstyr, programvare og IT-tjenester, fortsatte hun.

De over 300 målene for Finans- og Utenriksdepartementets sanksjoner omfatter ikke bare Russland, men også personer og selskaper i land som Kina, Tyrkia og De forente arabiske emirater, ifølge NTB.

Avfeier Medvedevs innflytelse i Russland

Men ukrainske myndigheter og Vesten vil neppe bruke særlig med energi på utspillet. I høst forklarte sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at det er all grunn til å ta Medvedevs stadige verbale og skriftlige angrep med en stor klype salt.

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, sa Bukkvoll til Dagsavisen.

– Medvedev hadde noe makt i sin presidentperiode, og Putin var neppe fornøyd med alt han gjorde. Men Medvedev er ikke en maktperson i Russland i dag, la han til.

Sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt. (FFI)

Tor Bukkvolls uttalelser om ekspresidenten ble støttet av forfatter og statsviter Sylo Taraku.

– Dmitrij Medvedev er en løs kanon på dekk, sa Taraku til Dagsavisen.

Taraku mener Medvedev heller fungerer som en slags «kontrollert ventil» i Russland.

– Autoritære regimer har kontroll over narrativet under en krig. Samtidig vet de, og i dette tilfellet Vladimir Putin, at det kan ulme under overflaten, sa forfatteren.

Putin og Medvedev reagerte

Da er det behov for noen ventiler, forklarte Taraku, slik at det ikke blir helt lukket for meninger utenom den offisielle linjen fra Kreml. Eksempler på dette er Medvedev og eksperter fra militæret, som ifølge forfatteren får fyre løs med fascistisk retorikk i russisk statlig TV.

I et intervju med russiske medier forklarte Medvedev selv hva som ligger bak hans mange utblåsninger mot Vesten.

– Vurderingene av Vesten har endret seg av én enkel grunn. Den er at vi, Den russiske føderasjonen, er blitt urettferdig behandlet. Så derfor har vurderingene blitt skarpere, sa Medvedev, ifølge Tass.

Dmitrij Medvedev avbildet med Russlands president Vladimir Putin under et møte i 2018. (Alexei Druzhinin/AP)

Medvedev la til at Russland burde ha vært tøffere mot Vesten på et tidligere tidspunkt, «på alle vis».

Nylig raste Medvedev også mot USAs avgjørelse om å la Ukraina bruke vestlige våpen mot mål inne i Russland. Også Vladimir Putin har advart mot konsekvensene av dette.

– Et farlig steg som kan føre til veldig alvorlige problemer, sa Putin.

– Er USA din fiende, så er du vår venn, tordnet ekspresident Medvedev.

---

Hvem er Dmitrij Medvedev?

Født 14. september 1965 i St. Petersburg.

Utdannet jurist.

Var Russlands tredje president i perioden 2008–2012. Deretter og fram til januar 2020 innehadde han posten som statsminister. Er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Medvedev var Vladimir Putins stabssjef i 1999, og ledet valgkampen hans i 2000. Deretter ble Medvedev stabssjef i Putins presidentadministrasjon. I 2005 ble han første visestatsminister. Medvedev var i tillegg styreformann i gigantselskapet Gazprom i periodene 2000–2001 og 2002–2008.

En av hans første embetsgjerninger var å utnevne Putin til statsminister.

Den 8. mai 2012 tok Medvedev over som statsminister. Putin tok over presidentstolen igjen.

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Dmitrij Medvedev. (Pavel Golovkin/AP)

---