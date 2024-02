Medvedev svarer kritikerne: – Urettferdig

Russlands tidligere president og statsminister – nå nestleder i landets sikkerhetsråd – har vært høylytt om sin støtte til Vladimir Putins og Russlands invasjon av Ukraina, og fordømmer ofte USA og Vesten generelt i provoserende innlegg.

I et ferskt intervju med russiske medier, forklarer han hva som ligger bak utspillene.

– Vurderingene av Vesten har endret seg av én enkel grunn. Den er at vi, Den russiske føderasjonen, er blitt urettferdig behandlet. Så derfor har vurderingene blitt skarpere, sier Medvedev, ifølge det russiske statlige nyhetsbyrået Tass.

Dmitrij Medvedev (t.h.) avbildet med Russlands president Vladimir Putin i 2017. (YEKATERINA SHTUKINA/AFP)

Mener Russland burde ha vært tøffere

Medvedev snakker også om sine personlige holdninger, gitt at han er blant de skarpeste kritikerne av vestlige land i ulike kanaler, deriblant i meldingstjenesten Telegram.

– Antakelig har jeg, som enhver annen politiker, pleid å ha noen illusjoner tidligere. Noen litt andre oppfatninger. Men egentlig har de ikke endret seg mye, sier han uten å utdype dette.

Medvedev legger til at Russland burde ha vært tøffere mot Vesten på et tidligere tidspunkt, «på alle vis».

Tidligere torsdag skrev også NTB om et utspill fra Medvedev. Ekspresidenten skal ha uttalt at «det er mulig at russiske styrker i Ukraina må rykke fram til hovedstaden Kyiv».

I uttalelsen, som siteres av Tass, hevder Medvedev også at russere og ukrainere er ett folk og at «Kyiv-regimet» må falle.

– Ingen tar Medvedev seriøst

I høst forklarte sjefforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) at det er all grunn til å ta Medvedevs stadige verbale og skriftlige angrep med en stor klype salt.

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, sa Bukkvoll til Dagsavisen.

– Medvedev hadde noe makt i sin presidentperiode, og Putin var neppe fornøyd med alt han gjorde. Men Medvedev er ikke en maktperson i Russland i dag, la han til.

Tor Bukkvoll Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Tor Bukkvolls uttalelser om ekspresidenten ble støttet av forfatter og statsviter Sylo Taraku.

– Dmitrij Medvedev er en løs kanon på dekk, sa Taraku til Dagsavisen.

Kreml-ventil

Taraku mener Medvedev heller fungerer som en slags «kontrollert ventil» i Russland.

– Autoritære regimer har kontroll over narrativet under en krig. Samtidig vet de, og i dette tilfellet Vladimir Putin, at det kan ulme under overflaten, sa forfatteren.

Da er det behov for noen ventiler, forklarte Taraku, slik at det ikke blir helt lukket for meninger utenom den offisielle linjen fra Kreml. Eksempler på dette er Medvedev og eksperter fra militæret, som ifølge forfatteren får fyre løs med fascistisk retorikk i russisk statlig TV.

Forfatter, statsviter og samfunnsdebattant Sylo Taraku. (Jørn H. Skjærpe)

---

Hvem er Dmitrij Medvedev?

Født 14. september 1965 i St. Petersburg

Utdannet jurist

Var Russlands tredje president i perioden 2008–2012. Deretter og fram til januar 2020 innehadde han posten som statsminister. Er nå nestleder i Russlands sikkerhetsråd.

Medvedev var Vladimir Putins stabssjef i 1999, og ledet valgkampen hans i 2000. Deretter ble Medvedev stabssjef i Putins presidentadministrasjon. I 2005 ble han første visestatsminister. Medvedev var i tillegg styreformann i gigantselskapet Gazprom i periodene 2000–2001 og 2002–2008.

I desember 2007 ble han lansert som presidentkandidat av Putin foran valget i Russland i 2008. Han vant med overveldende margin. En av hans første embetsgjerninger var å utnevne Putin til statsminister.

Den 8. mai 2012 tok Medvedev over som statsminister. Putin tok over presidentstolen igjen.

(Fakta: Store norske leksikon / NTB)

Dmitrij Medvedev. (Ekaterina Shtukina/AP)

---

