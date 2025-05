«Jeg får lyst til å skrike»

HOSTOMEL: – Vi hørte eksplosjoner og lyden av kamp. Vi gjemte oss og ante ikke hva vi skulle gjøre.

Da den russiske fullskalainvasjonen begynte 24. februar 2022, bodde dokumentarfilmskaperen Taras Lazer i forstaden Hostomel sammen med kona og den fire år gamle datteren. Bare fem kilometer unna lå Antonov-flyplassen, det viktigste strategiske målet for russerne det første døgnet. Ved å erobre flyplassen håpet russerne å opprette en luftbru. Deretter kunne de raskt innta den ukrainske hovedstaden, drepe president Volodymyr Zelenskyj, og innsette en ny, prorussisk regjering.

For russerne er dette normal krigføring.

Ved sekstiden om ettermiddagen tok Taras sjansen på å pakke bilen og kjøre til slektninger i Vest-Ukraina med familien og en nabo, forfatteren Oleksandr Mykhed. Kampen om flyplassen fortsatte gjennom natten, uten at russerne greide å ta flyplassen. Om morgenen den 25. februar rykket russiske styrker inn i Hostomel. En avdeling fra den russiske nasjonalgarden tok posisjon like ved huset til Taras, og skjøt på biler med folk som prøvde å flykte. Minst 11 ble drept før russerne dro videre.

Propaganda og tretthet

Taras har brukt de siste tre årene på å dokumentere krigsforbrytelsene som fant sted like ved hjemmet hans i februar og mars 2022, da forstedene Hostomel, Butsja og Irpin var okkupert av russiske soldater. Resultatet blir blant annet dokumentarfilmen «The Intersection», som Taras nå søker distributør til for å få den ferdigstilt.

I skogen der borte lå det forkullede rester av en familie på fire — Taras Lazer, ukrainsk dokumentarfilmskaper

Samtidig sprer amerikanske myndigheter de samme propagandafortellingene som Russland har gjort i flere år. Og mens de fleste ukrainere er innstilt på å fortsette motstandskampen, har trettheten gjort seg gjeldende.

Taras Lazer tilbake i huset der han bodde da Russland gikk til fullskala krig mot Ukraina. (Ihor Vyshnevskyi)

Hørte eksplosjoner

– Bortsett fra i én bil var alle de drepte sivile. De fleste var unge mennesker som prøvde å redde sine nærmeste. Alle jeg har snakket med i militæret og politiet sier at hvis det bare handlet om militære hensyn, ville de nøyd seg med å sette opp en veisperring og sjekke biler som passerte. Men for russerne er dette normal måte å føre krig på, sier Taras.

Den samme avdelingen drepte flere sivile i en landsby i nærheten. Den skal senere ha deltatt i operasjoner mot sivile i Kherson-fylket.

– Jeg har senere fått snakke med en russisk krigsfange som så på mens folk ble drept i nabobyen Butsja. Blant annet en hel familie med mor, far og to barn som satt i baksetet i bilen. Den eneste som overlevde var faren, som mistet det ene beinet og hele familien sin. Jeg stilte ham et direkte spørsmål: «Et menneskeliv betyr ingen ting for deg, enten det er militære, sivile, kvinner eller barn?» Han svarte bekreftende. At det bare var en jobb for ham. Med den innstillingen blir ikke dette ekstraordinært i det hele tatt, sier Taras.

Russiske soldater fanget opp av supermarkedets overvåkningskamera i Hostomol. Scenen inngår i filmen «The Intersection» av Taras Lazer og Roman Synchuk. (Taras Lazer/Scene fra filmen)

Tilbake på hjemstedet

Russerne kom tilbake noen dager senere. Denne gangen okkuperte de Hostomel og nabobyene Irpin og Butsja fram til 2. april. De etterlot over fire hundre drepte sivile i gatene, kjellere og massegraver. Mange var merket etter tortur. Minst 25 kvinner og jenter var blitt voldtatt.

Taras jobbet for et italiensk TV-selskap, og var med på en pressetur til Butsja og Hostomel kort etter befrielsen. Det var første gang han var tilbake på hjemstedet sitt siden februar.

Vi rusler rundt i vårsola mens Taras peker og forteller:

– I skogen der borte lå det forkullede rester av en familie på fire. Noen holdt på å putte dem i plastsekker for å frakte dem vekk. Beina smuldret opp i hendene deres. Det var første gang jeg opplevde det jeg hadde sett i nyhetene i virkeligheten, og jeg kunne ikke jobbe på flere dager etterpå. Så tok jeg meg sammen, og sa til meg selv at jeg var nødt til å dokumentere det slik at historiene ikke bare ble borte.

Da han gikk inn i huset der han bodde, fant han lekene til datteren liggende i skitten fra russiske soldatstøvler.

– Jeg så bydelen min, gatene mine og stedet der datteren min tok sine første skritt. Alt sammen ting som har en følelsesmessig forbindelse til meg.

Kort etter sa Taras opp jobben i TV-selskapet, og begynte å intervjue folk om okkupasjonen sammen med en kameramann. Taras hadde tidligere laget dokumentarfilmer om andre verdenskrig, og likte å snakke med folk og bevare minner. Men nå var mange av de han intervjuet venner og naboer.

– Han blødde i hjel rett utenfor døren min, sier Taras Lazer. (John Færseth)

– Blod er veldig klebrig

Et avgjørende øyeblikk kom da kameramannen filmet Taras og en nabo mens de reparerte vinduene i huset.

– Noen snakket om en kar som het Oleh Ivanov. Han bodde i nærheten, og pleide å hjelpe alle. De visste at han døde under okkupasjonen, men ikke hvordan. Der og da bestemte jeg meg for å grave. Jeg fant folk som fortalte at han ble drept av en granat 4. mars, og blødde i hjel her, rett utenfor døren min, sier Taras og peker på asfalten noen meter fra huset.

– Jeg var ikke klar over det, men blod er veldig klebrig. På tross av regn, snø og folk som prøvde å skylle det vekk, var blodflekkene fortsatt synlige over seks måneder senere.

Russland er ikke opptatt av ukrainsk territorium — Tetyana Katrychenko, Media Initiative for Human Rights

Russisk artilleri gjorde at Ivanov ble liggende på asfalten i flere dager før en nabo rakk å begrave ham under en pause i skytingen.

– Han gravde et hull her, før han satte et kors og et navn med Ivanovs navn og adresse på graven, sier Taras og peker ned på bakken der de første gresstråene ennå ikke har begynt å spire.

Pulitzers Breaking News Photos Bildene fra Butsja og andre tettsteder i utkanten av Kyiv gikk verden rundt i april 2022 etter Russlands fullskalaangrep. (Rodrigo Abd/AP)

Det finnes hundrevis av slike historier

Taras kjente Ivanovs forlovede, som var fra Donetsk i Øst-Ukraina og mistet den første mannen sin da krigen begynte i 2014.

– Hun hadde tidligere vært leder for Isolatsija, et tidligere industribygg i Donetsk som var gjort om til kunsthall. Da russerne okkuperte Donetsk i 2014, gjorde de det til en av de verste konsentrasjonsleirene på okkupert territorium. Men hun startet opp et nytt prosjekt i Kyiv, og bosatte seg i Hostomel. Så ble forloveden hennes drept da russerne kom hit i 2022. Det finnes hundrevis av slike historier, og det er umulig å dekke alle sammen, sier Taras.

– Målet med filmen min er ikke bare å vise folk hvor ille russerne er, men for å ødelegge propagandaen deres ved hjelp av beviser for forbrytelsene de har begått, sier Taras.

Siden februar har den amerikanske presidenten Donald Trump og sjefforhandler Steve Witkoff blant annet hevdet at president Volodymyr Zelenskyj er en diktator uten demokratisk legitimitet, at Ukraina startet krigen, og at flertallet av innbyggerne i de fire fylkene Russland «annekterte» i september 2022 har sagt ja til å være under russisk styre. Alt sammen er kjente påstander fra russisk propaganda.

Parallelt har det vært en merkbar oppgang i mengden russisk propaganda. Ifølge faktasjekkerne i EUvsDisinfo inkluderer fortellingene som spres at Zelenskyj er en dårlig president, korrupt, eller til og med narkoman, og ønsker å holde krigen i gang for egen vinning. Trump blir omtalt som en «fornuftig» leder som ønsker fred.

En oppsamling av biler ødelagt under Russlands angrep på flyplassen utenfor Kyiv. (John Færseth)

– Vil komme seg ut av fredssamtaler

I slutten av februar skrev Oleksandr Mykhed, naboen som rømte til Vest-Ukraina sammen med Taras og familien den første dagen av krigen, at ukrainske aktivister nå må bruke tid på å forklare hvem som startet krigen.

«Jeg får lyst til å skrike», skrev Mykhed.

– Bare det å si det som det amerikanske lederskapet har kommet med i det siste, er umoralsk, sier Taras.

– Jeg tror det underliggende målet er å komme seg ut av fredssamtalene med Ukraina, og etterlate oss alene mot russerne. Russerne har hele tiden prøvd å framstille Ukraina som et problem, i stedet for den største humanitære katastrofen siden andre verdenskrig. Og jeg tror Trump har det samme målet: Å få det til å virke som om ukrainerne er problemet, og overlate til russerne å håndtere det.

Mens samtalene i Saudi-Arabia fortsatt pågår, fortsetter angrepene mot ukrainske byer som før. Som betingelser for å gå med på våpenhvile har Russland blant annet krevd at Ukraina demilitariserer og gir opp målet om NATO-medlemskap, godtar at de fire fylkene som i dag er delvis okkupert blir russiske, og at de nåværende myndighetene blir erstattet av en midlertidig administrasjon.

Kravene innebærer i praksis å Ukraina en permanent del av den russiske sfæren igjen.

– Hvis vi ser filosofisk på det, tåler ikke Russland tanken på at vi er en separat og uavhengig nasjon. Russland er ikke opptatt av ukrainsk territorium, men vil beholde innflytelsen de har hatt i Ukraina, sier Tetyana Katrychenko.

Hun er leder for organisasjonen Media Initiative for Human Rights i Kyiv, som nylig publiserte en rapport om behandling av ukrainske krigsfanger og sivile fanger.

– Ukrainske fanger blir nektet å snakke ukrainsk, og blir tvunget til å synge den russiske nasjonalsangen og lese opp russiske dikt, forteller Katrychenko.

I rapporten heter det at denne praksisen har pågått siden den første invasjonen begynte, blant annet i den beryktede «Isolatsija»-leiren i Donetsk. Målet er å bryte ned den ukrainske identiteten, og presse ukrainerne til å godta «Russisk verden»-ideologien om at russere og ukrainere er samme folk.

Russland tåler ikke tanken på at vi er en egen, uavhengig nasjon, sier Tetyana Katrychenko. (John Færseth)

Fortsatt innstilt på å kjempe

I mars stanset USA all militærhjelp til Ukraina i over en uke. Mens støtten ble gjenopptatt, viser det hvor avhengig Ukraina er av USA og hvor mye Europa er nødt til å trappe opp våpenproduksjonen for å kompensere for bortfall av amerikansk støtte.

En nylig undersøkelse fra Kyiv International Institute of Sociology (KIIS) viser at over 80 prosent av ukrainerne vil kjempe videre selv uten amerikansk hjelp. Like mange er imot å oppgi de fire fylkene Russland hevder er deres.

Viljen til å kjempe henger imidlertid sammen med hvordan folk oppfatter krigen. Ifølge andre undersøkelser fra KIIS mener 66 prosent at Russland utgjør en eksistensiell trussel mot Ukraina, altså at Russland ønsker å begå et fysisk folkemord eller utslette Ukraina som stat og nasjon.

Det er hovedsakelig denne andelen av befolkningen som vil fortsette å kjempe, mens kampviljen er lavere blant dem som tror at Russland vil være fornøyd med å beholde de fylkene som i dag er helt eller delvis okkupert. Samtidig viser undersøkelsene at flertallet fortsatt ønsker en eller annen form for sikkerhetsgaranti for å avslutte krigen.

Stille i Kyiv

For en besøkende er Kyiv merkbart stillere enn på samme tid i fjor. På tross av finværet er det færre folk i gatene, og flere sier det skyldes at mange menn er forsiktige med å gå ut, for å ikke risikere å bli stanset og mobilisert til fronten.

Nylig avslørte etterretningstjenesten SBU flere organiserte opplegg der menn betalte fra 50 000 til 130 000 kroner for å unngå å bli mobilisert. Blant tjenestene de solgte var falske papirer på uførhet, og hjelp med å krysse grensen ulovlig.

Det er også misnøye med den militære ledelsen, som blir sagt å ha gjeninnført en sovjetisk kultur der det er større vilje til å ofre soldater for å beholde territorium, og der tap blir fortiet slik at andre soldaters liv settes i fare.

Det gjør det umulig å leve et normalt liv, men folk forsøker likevel — Taras Lazer, ukrainsk dokumentarfilmskaper

– Jeg er imot at folk blir stanset på gaten, sier «Ihor» som ønsker å være anonym.

– Jeg har ikke noe militært ID-kort akkurat nå, og da jeg prøvde å skaffe et, forfalsket de resultatet av legeundersøkelsen. Jeg har dårlig syn, som egentlig diskvalifiserer meg fra annet enn tjeneste bak frontlinjen. Flere jeg kjenner har blitt stanset på gaten og sendt i krigen. En av dem ble begravet på onsdag, sier «Ihor».

– Når folk bokstavelig talt blir bortført på gaten og mishandlet på rekrutteringssentrene, er det tydelig hva slags holdninger som finnes i hæren, sier «Evhen», som også vil være anonym.

Han mener at hæren behandler folk «som kjøtt», og at myndighetene ikke er villige til å snakke om dette.

– Soldatene som kommer hjem med skader forteller om de samme holdningene ved fronten. Stadig flere venner og slektninger har også blitt drept. Det har fått meg til å revurdere synet mitt, og jeg ønsker ikke å bli selvmordsslave så lenge jeg kan unngå det. Dessuten lyver myndighetene når de ikke tar opp problemene i hæren. For å gi noen ansvaret for livet ditt, må du kunne stole på dem, sier «Evhen» til Dagsavisen.

I tillegg er det færre enn før som bidrar frivillig til krigsinnsatsen.

– Det er stor forskjell mellom nå og hvordan det var for et par år siden. Folk har ikke samme mulighet til å støtte hæren lenger. Noen har mistet jobben, mens andre har dratt. Jeg kan fortsatt bidra fordi jeg bruker egne penger og penger fra venner og kjente, men mens jeg før fikk hermetikk, hygieneprodukter og annet fra forskjellige organisasjoner, har mange måttet stenge virksomheten, sier Egor Berezovskyi fra Dnipro, som fortsatt kjører forsyninger til sivile og soldater ved fronten.

«Fuck Trump», sier Ryan, Mickey og DJ som nettopp har vervet seg til den ukrainske hæren. (John Færseth)

«Fuck Trump!»

Tre som derimot er kampvillige, er tre unge menn Dagsavisen treffer på hovedgaten Kresjtsjatyk. Alle tre har akkurat vervet seg i den ukrainske hæren. Ryan er fra New Zealand, Mickey og DJ fra USA.

– Dette landet trenger hjelp, og jeg tror på saken, sier Ryan fra New Zealand.

– Fuck Trump, sier texaneren DJ på spørsmål om den amerikanske presidenten.

– Trump har gjort landet vårt til en marionette for Putin. Den forrige presidenten var i alle fall på rett side selv om han ikke gjorde nok, men dette er noe annet, mener DJ som legger til at han har havnet i en svært bra avdeling.

Folk prøver å leve et normalt liv

I Hostomel har Taras hentet et par stoler ut i hagen, mens han fortsetter å fortelle.

– Mange av dem jeg har snakket med er døde nå. En mann jeg intervjuet, døde sommeren 2022. Stresset og skrekken, det å måtte gjemme seg i kjelleren eller bli mishandlet, bygger seg opp i deg. De som er i live prøver å leve et normalt liv. Men alle har traumer som blir forsterket hver kveld av russiske droner og raketter, nyhetene fra fronten og den russiske propagandakrigen. Det gjør det umulig å leve et normalt liv, men folk forsøker likeve,l sier Taras, som mener alle traumene kommer til å bli et alvorlig folkehelseproblem på sikt.

– Her om dagen intervjuet jeg en mann som hadde mistet broren og nevøen sin, de ble drept på motorveien her av russerne. Plutselig begynte han å gråte. Jeg sa at vi kunne stanse hvis det ble for hardt for ham. Men han bad meg fortsette. «Det er viktig at dette blir husket», sa han. Folk vet at det er viktig at Ukraina ikke blir glemt, slik at vi blir redusert til korte notiser i nyhetene.

