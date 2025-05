«Verden står ved et historisk veiskille. Krefter uten sidestykke prøver å knuse idealene om menneskerettigheter for alle, og forsøker å ødelegge et internasjonalt system som ble smidd i blod og sorg etter andre verdenskrig og holocaust.»

Med disse dystre og dramatiske ordene, har Amnesty International satt tonen for årets rapport om tilstanden for menneskerettigheter i verden. State of the World’s Human Rights 2025, som nettopp ble offentliggjort, tar for seg hva som skjedde i 2024. Den oppsummerer året slik: «2024 avhumaniserte oss alle.»

Ifølge Amnesty handler ikke dette «bare om president Trump. Røttene stikker langt dypere. Og dersom det ikke kommer en samlet og modig motstand, vil dette historiske veiskillet utvikle seg til en historisk omveltning – ikke bare til en æra preget av forandring, men til en ny æra..»

– Vi ser en illiberal vind som feier over verden. Det er blitt en lavere takhøyde for opposisjon, ulike meninger og den frie tanke, sier Bergdis Joelsdottir, avdelingsleder for politikk og samfunn i Amnesty International Norge, til Dagsavisen.

«Grusomhet og kaos» med Trump

Amnesty International er en internasjonal bevegelse som arbeider for å fremme de universelle menneskerettighetene, slik de er beskrevet i FNs menneskerettighetserklæring. Amnestys over 400 sider lange rapport har også satt av god plass til USAs president Donald Trumps første 100 dager ved makten i 2025. En rekke angrep på menneskerettigheter, internasjonal lov og FN har kjennetegnet disse 100 dagene, ifølge Amnesty.

– Med Trump i spissen går vi i feil retning. Det skjer en uthuling og undergraving av rettigheter og prinsipper som har vært grunnleggende for verdenssamfunnet de siste 80 årene. Det gjelder kanskje særlig prinsippet om menneskeverd og menneskerettighetenes universalitet, sier Joelsdottir.

Lederen for Amnesty International i USA tar i bruk enda sterkere krutt for å beskrive Trumps tilbakekomst som president:

– Hundre dager inn i sin andre periode har president Trump ledet med grusomhet og kaos, og skapt en menneskerettighetskrise som har rammet millioner av mennesker ved å undertrykke dissens, undergrave rettsstaten og bryte ned normer og institusjoner som er avgjørende for beskyttelsen av menneskerettighetene, sier generalsekretær Paul O’Brien.

Donald Trump har vært en ulykke for menneskerettigheter i USA og globalt, skal vi tro Amnesty International. (Jim Watson/AFP/NTB/AFP)

Dystert, men noen lyspunkter

2024 var et år med flere mørke milepæler. Amnesty-rapporten peker blant annet på følgende:

Antall journalister som ble drept nådde nye høyder. Minst 124 journalister og medieansatte ble drept i 2024, og to tredjedeler av disse var palestinere som ble drept av Israel.

Amnesty slår tydelig fast at Israel driver med folkemord i Gaza. FN-eksperter har beskyldt Israel for å utføre «folkemordhandlinger.» Israel benekter alle anklager om folkemord.

Amnesty International mener Israel begår folkemord i krigen på Gaza. (Eyad Baba/AFP/NTB/AFP)

2024 var det første kalenderåret hvor den globale gjennomsnittstemperaturen var over 1,5°C over gjennomsnittet for perioden 1850–1900.

Sudan opplever den største flyktningkrisen i verden, med 11 millioner internt fordrevne.

Avdragene lavinntektsland må bruke på nedbetaling av gjeld er på det høyeste nivået på 30 år, langt mer enn helse- og utdanningsbudsjettene i flere av landene.

Ansiktsgjenkjenningsteknologi har hatt en avskrekkende effekt for mange som ønsker å protestere i forskjellige deler av verden. Politiet har brukt avanserte kameraer på blant annet droner.

På den positive siden, peker Amnesty blant annet på dette:

Det ble holdt 64 valg i verden, og flere av disse valgene ble ikke noen seier for motstandere av menneskerettigheter.

Thailand ble det første landet i Sørøst-Asia som legaliserte likekjønnet ekteskap. Likekjønnet ekteskap ble også lovlig i Hellas og i Tsjekkia.

People displaced by RSF attacks on Zamzam camp shelter in Tawila Sudanesere er nok en gang fordrevet etter leiren Zamzan for internt fordrevne ble angrepet av Rapid Support Forces (RSF). (Reuters/NTB/Reuters)

Bergdis Joelsdottir trekker fram Den internasjonale straffedomstolens (ICC) arrestordre på tre nåværende og tidligere statsledere som positivt. Det gjelder Israels statsminister Benjamin Netanyahu, Russlands president Vladimir Putin og tidligere statsminister Rodrigo Duterte på Filippinene.

Netanyahu er siktet for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten knyttet til Israels krigføring på Gaza. Putin er siktet for krigsforbrytelser i okkuperte områder i Ukraina. Duterte er siktet og pågrepet for forbrytelser mot menneskeheten knyttet til «krigen mot narkotika» på Filippinene.

– Jeg vil si det er positivt at flere land i Latin-Amerika har liberalisert abortlovene, og i Europa ser man positive endringer i Polen, sier Joelsdottir.

Statsminister Donald Tusk kom til makten i Polen i 2023 etter at han vant valget mot det høyrepopulistiske partiet Lov og rettferdighet, som på det tidspunktet hadde styrt landet i stadig mer autoritær retning. Nå forsøker Tusk og regjeringen hans blant annet å gjenopprette domstolenes uavhengighet, men president Andrzej Duda fra Lov og rettferdighet gjør sitt for å blokkere endringene.

Kevin Pethai Thanomket (L) og Maple poserer stolt etter å ha registrert sitt likekjønnende ekteskap i Bangkok i Thailand tidligere i år. (Manan Vatsayana/AFP/NTB/AFP)

Undergraving av folkeretten

– Vi ser et økt konfliktnivå, undergraving av folkeretten fra land som USA, men også Israel, og at man svekker internasjonalt samarbeid som har vært en forutsetning for stabilitet og fred. I mange land angripes ytringsfriheten, sivilsamfunnet og retten til å protestere. Sårbare grupper, som LHBTI-personer og migranter, havner i kryssilden, sier Bergdis Joelsdottir i Amnesty.

Trumps bistandskutt fører til 103 dødsfall hver dag, ifølge nye beregninger fra en professor ved universitetet i Boston i USA. Joelsdottir slår fast at valget av Donald Trump som president i USA har ført til et sterkt tilbakeslag for FN og internasjonale institusjoner, og mener det derfor blir desto viktigere for andre land å hegne om disse institusjonene og om menneskerettighetene generelt.

– Når Trump presser grensene for sin maktutøvelse, tar andre ledere med autoritære praksiser dette som et klarsignal. De blir inspirert og det har en smitteeffekt. Det blir en slags normalisering av å forby den frie tanken som har vært en sentral verdi for oss alle, sier hun, og trekker fram land som Aserbajdsjan og Georgia i Kaukasus.

I Georgia har det vært langvarige protester mot regjeringens innstramminger mot sivilsamfunnet, mediene og opposisjonen. Den georgiske aktivisten Baia Pataraia har fortalt Dagsavisen om et voldsomt press mot sivilsamfunnet, med hærverk, trusler og fysiske angrep.

Den georgiske menneskerettighetsaktivisten Baia Pataraia. (Kenneth Lia Solberg)

– Det har vært en massiv innskrenking av retten til å protestere, og angrep mot, forfølgelse og fengsling av fredelige demonstranter. Det har vært angrep på frie medier og kriminalisering av legitim opposisjon. Georgia var håpet i Kaukasus, men nå ser vi en voldsom innstramming, sier Bergdis Joelsdottir i Amnesty.

Selv om det ser mørkt ut, finnes det også grunner til å håpe, ifølge Joelsdottir.

– Det som virkelig står på spill, er ytringsfriheten og rettsstatsprinsippene. Et lyspunkt er at folk sier ifra. Millioner har demonstrert mot urettferdighet. Det gir håp om at man kan samles for å styrke innsatsen mot dette.

I mange land skjedde det grove menneskerettighetsbrudd i 2024, dokumenterer Amnesty i sin rapport. Blant disse er landene som er merket av på kartet: Fra venstre (vest) mot høyre (øst): USA, Haiti, DR Kongo, Russland, Sudan, Israel og Palestina, Georgia, Afghanistan, India og Kina. (MapChart)

Amnestys rapport

Amnesty International beskriver menneskerettighetssituasjonen i et flertall av verdens land i den over 400 sider lange rapporten State of the World’s Human Rights 2025. Her er et knippe av landene hvor organisasjonen rapporterer om store brudd på menneskerettighetene:

Afghanistan: Kvinner og jenter ble utsatt for kjønnsforfølgelse og fratatt utdanning, bevegelses- og ytringsfrihet. Taliban utførte vilkårlige arrestasjoner, tortur og henrettelser av kritikere, journalister og tidligere statsansatte. Etniske og religiøse minoriteter ble marginalisert og utsatt for vold. FN og verdenssamfunnet klarte ikke å stanse overgrepene eller hindre tvangsretur av flyktninger til Afghanistan.

Haiti: Vold og kriminalitet lammet samfunnet. Landet opplevde manglende matsikkerhet, stengte skoler og et kollapset helsevesen. Hundretusenvis ble internt fordrevet og mange ble ofre for seksuell vold. Det var stor grad av straffrihet, da rettsvesenet var nærmest ikke-fungerende. USA og Den dominikanske republikk tvangsreturnerte haitiere.

Georgia: Det regjerende partiet fortsatte å tilrane seg makt og undertrykke opposisjonen. Nye lovendringer utvidet statens og politiets fullmakter, samtidig som de begrenset fredelige protester og svekket sivilsamfunnet. Politiet brukte gjentatte ganger ulovlig makt for å spre fredelige demonstranter, og hundrevis ble arrestert og mishandlet.

India: Myndighetene brukte etterforskningsorganer for å kneble sivilsamfunnet og presse kritikere. Religiøse minoriteter ble utsatt for utenomrettslige straffer og riving av eiendommer. Lover som begrenser ytringsfrihet ble videreført i ny lovgivning, mens kritikere ble nektet visum og rettigheter. Etnisk vold preget delstaten Manipur.

Kina: Menneskerettighetsforkjempere ble fengslet og truet, også utenfor landet. Uigurer og tibetanere ble utsatt for massiv kulturell og religiøs undertrykking; ytringsfriheten og religionsfriheten ble ytterligere innskrenket. I Hongkong ble demokratiforkjempere dømt til lange straffer, og en ny sikkerhetslov svekket borgernes rettigheter der.

DR Kongo: Væpnede konflikter førte til massedrap, seksuell vold og masseflukt. Regjeringen gjennomførte utenomrettslige henrettelser og fengslet kritikere uten rettssikkerhet. Mer en sju millioner mennesker ble internt fordrevet. Gruvedrift førte til tvangsutkastelser og brudd på økonomiske og sosiale rettigheter. LHBTI-personer og menneskerettighetsforkjempere ble mål for forfølgelse og trusler.

Israel/Palestina: Israel: Israels krigføring i Gaza førte til massive sivile tap, inkludert barn og hjelpearbeidere. Tusenvis av palestinere ble vilkårlig fengslet, mishandlet og drept. Bosettere angrep palestinere med støtte fra staten, og ytringsfriheten ble kraftig begrenset. Palestinske grupper: Hamas og andre grupper skjøt vilkårlig mot sivile og drepte gisler. Angrep mot israelere, inkludert bosettere og sivile, førte til flere dødsfall. Myndigheter på Vestbredden og i Gaza fengslet journalister og kritikere uten rettssikkerhet.

Russland: Krigføringen i Ukraina fortsatte, og ytringsfriheten ble hardt undertrykt. Regimekritikere og religiøse grupper ble straffeforfulgt og fengslet på tvilsomt grunnlag. Tortur i varetekt og urettferdige rettssaker var utbredt. LHBTI-personer og kvinner mistet rettigheter, og klimahensyn ble ignorert.

Sudan: Alle parter i konflikten begikk alvorlige overgrep mot sivile, inkludert seksualisert vold og drap. Millioner ble fordrevet og måtte overleve under svært vanskelige forhold. Informasjon ble blokkert, mens humanitær bistand ble begrenset. Egypt returnerte sudanske flyktninger tilbake til Sudan.

USA: Abortforbud innskrenket kvinners rettigheter og rammet helsehjelpen i flere delstater. Asylretten ble kraftig begrenset, mens våpenvold og politivold rammet særlig svarte. Demonstranter mot krigen i Gaza ble møtt med vold og fengsling. Diskriminering og vold mot LHBTI-personer var utbredt, og kjønnsbasert vold rammet kvinner med urfolksbakgrunn uforholdsmessig hardt. Fossile utslipp økte.

Kilde: Amnesty Internationals State of the World’s Human Rights

Kart over utvalgte land hvor Amnesty har rapportert om mange menneskerettighetsbrudd. (MapChart)