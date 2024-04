Speaker Mike Johnson kalles forræder. Ekspert: – Han er på tynn is

Han hadde allerede fiender i sitt eget parti, republikanernes speaker i Representantenes hus, Mike Johnson. Men – med valgene han gjorde i helgen sørget han for å forverre forholdet til partiets høyreving ytterligere, melder flere amerikanske medier, deriblant The Hill, CNN og NBC News.

– Han har forrådt amerikanerne, sier den frittalende republikanske representanten Marjorie Taylor Greene til CNN om at Johnson tillot avstemningen.

Johnson satte sin egen posisjon på spill ved å insistere på at støttepakker til blant andre Ukraina og Israel måtte stemmes over. Det mener også USA-ekspert Hilmar Mjelde, som er spent på hva som vil skje hos republikanerne de neste dagene.

– Johnson er på tynn is. De neste dagene blir kritiske. Spørsmålet er nå hva partifellene får beskjed om å gjøre med Johnson når de drar hjem og møter egne velgere, sier Mjelde til Dagsavisen.

Mange har også lest: Når nordmenn byr på seg sjæl: Trender på Tinder

Hylles for sitt mot

Johnson sto hardt på støttepakkene som ble vedtatt i helgen. Speakeren, som ses på som USAs tredje mektigste politiker, gjorde seg fryktelig upopulær blant noen av sine egne da han gikk videre med lovforslagene om utenlandsbistand.

Det hele endte med at Representantenes hus lørdag godkjente en militær støttepakke på 61 milliarder dollar til Ukraina, en annen på 8,1 milliarder dollar til Taiwan samt militær støtte til Israel på totalt 13 milliarder dollar, rapporterer NTB. Det er også satt av 9 milliarder dollar til humanitær hjelp til Gaza og andre sårbare befolkningsgrupper rundt om i verden.

Den omstridte støttepakken til Ukraina ble vedtatt med 311 stemmer for og 112 stemmer mot.

Speaker Johnson mottar også hyllest for sin rolle.

– Mike Johnson viste et politisk mot som er sjeldent i Washington, og en bemerkelsesverdig lovgivningskompetanse til å være en uerfaren leder, skriver Stephen Collinson i sin analyse for CNN.

Det politiske nyhetsnettstedet The Hill bemerker at det å stå på støttepakkene markerte en seier for Mike Johnson, som ifølge avisa tok et politisk risikofylt skritt ved å bringe forslagene om støttepakker til bordet – til store protester fra de mest konservative, som vil frata ham makt.

Tror Johnson kan overleve

– Han har både styrket og svekket sin posisjon på en og samme tid. Han har vist seg kompetent, noe som styrker hans renomme og politiske kapital. Men kritikerne har fått blod på tann, mener USA-ekspert Hilmar Mjelde.

– Hvor opprivende er akkurat dette stridstemaet innad i det republikanske partiet?

– Det er et mindretall som tenker helt annerledes om både Ukraina og USAs lederrolle i verden. De sier nei til begge deler. De er refleksivt mot alt kongressflertallet er for. Anti-Ukraina-fløyen er halen som forsøker å logre med hunden. Avstemningen viste jo at det store flertallet i Kongressen ønsker å hjelpe Ukraina, poengterer Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Professor i statsvitenskap og USA-ekspert, Hilmar Mjelde. (Privat)

Derfor er det heller ikke slik at Johnson kan regne med å bli tuppet ut av jobben som speaker med det første, mener Mjelde.

– Det er en god sjanse for at Johnson overlever dette. Hans mulige erstattere ønsker ikke å overta på nåværende tidspunkt, men vil vente til etter høstens kongressvalg, erfarer Mjelde.

Les også: Kronisk nyresyk: Da Wenche fikk en ny nyre endret alt seg

Johnson har snudd

De mest konservative republikanerne har argumentert for at USA heller bør bruke store ressurser på grensa til Mexico i stedet for å sende pengene utenlands. Men det er ikke bare det som provoserer dem ved Mike Johnsons standpunkt.

– Jeg vil understreke at vi ikke har med en normal opposisjon å gjøre. Høyrevingen mener at samarbeid med demokratene alltid er feil, og det er noe nytt i forhold til hvordan Kongressen i USA historisk har fungert, påpeker Mjelde.

Det er nok at én enkeltrepresentant stiller forslag om å avsette Johnson for at posisjonen hans kan være i fare. I det siste har Johnson blitt oppfordret av flere til å støtte en ny regel som skal gjøre det vanskeligere å stille et slikt forslag. Det har speakeren selv imidlertid avvist.

– Jeg forstår viktigheten av denne ideen, men enhver regelendring krever et flertall i hele parlamentet, og det har vi ikke. Vi vil fortsette å styre etter de eksisterende reglene, har han uttalt ifølge CNN.

Johnson har tidligere vært Kyiv-skeptiker, ifølge The Hill, og stemte imot en støttepakke på 300 millioner dollar til Ukraina for et drøyt halvår siden. Denne gang gikk han derimot i bresjen for en langt større støttepakke til det samme landet, til tross for trusler fra partifeller om at de vil felle ham.

Les også: Tysk forsvarstopp: – Da kan Russland angripe Nato

Les også: General: – Nå har vi tre valg. Kun ett av dem kan stanse Putin

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen